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俄烏戰爭3年 在台烏克蘭人：沒有烏克蘭和平無法永續

中央社／ 台北24日電

俄羅斯入侵烏克蘭滿3年，波蘭駐台代表高則叡今天在公開活動表示，每一份對烏克蘭的支持都是一塊磚頭，砌起一道抵禦俄羅斯侵略的牆；在台烏克蘭人則說，至今未聞俄羅斯將受懲罰，更未聞烏克蘭在和談中的位置，「沒有烏克蘭，和平將不得永續」。

波蘭台北辦事處下午舉行「俄羅斯入侵烏克蘭3週年紀念活動」，由波蘭駐台代表高則叡（CyrylKozaczewski）主持，國合會副秘書長謝佩芬、多國駐台使節及各界人士與會，活動也放映以俄烏戰爭為主題的波蘭電影「人民」（Ludzie）。

烏克蘭自由民主聯盟駐東亞辦公室代表馬卡洛維奇（Mariia Makarovych）致詞時表示，今天在228國家紀念館舉行有象徵意義，228紀念館展示台灣人歷經的巨大悲劇，而烏克蘭也正歷經巨大悲劇、正為民主而戰。

對於美國總統川普（Donald Trump）主導與俄烏戰爭停戰協商，馬卡洛維奇強調，俄羅斯至今仍在開火，卻未聽聞將受到任何懲罰，更未聞烏克蘭在和談中的位置，「沒有烏克蘭，和平將不得永續」。

馬卡洛維奇說，俄羅斯有罪卻未受懲罰，逍遙法外的惡魔將故技重施，證據就是過去100多年來，俄羅斯已對西伯利亞、亞洲、中東、東歐以及北歐揮兵超過47次，許多國家甚至已從歷史抹除，俄羅斯正以政治宣傳影響學界，要把烏克蘭人對國家、國族的記憶抹除。

高則叡指出，威權進犯將提升民眾韌性以及對抗，因此相信烏克蘭終將戰勝，保衛自己的主權；而每一份支持與貢獻都是一塊磚頭，為烏克蘭砌起一道抵禦俄羅斯侵略的牆，感謝台灣以及外交部對烏克蘭的支持，以及協助在波蘭、歐洲的烏克蘭難民。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）則說，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天率歐盟高級官員抵達基輔，這清楚表達團結支持烏克蘭；對於這3年的苦難與不正義，必須強調「我們會堅定地與烏克蘭站在一起」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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