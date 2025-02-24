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俄烏戰滿3年！澤倫斯基致敬人民絕對英勇 范德賴恩挺「烏克蘭=歐洲」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
歐盟執委會主席范德賴恩（中）24日現身基輔，參加俄烏戰3周年活動。美聯社
歐盟執委會主席范德賴恩（中）24日現身基輔，參加俄烏戰3周年活動。美聯社

衛報報導，俄烏戰爭24日屆滿3周年，烏克蘭總統澤倫斯在社群發文，對於烏克蘭人3年來在戰爭中展現「絕對英勇」感到驕傲。另一方面，來自歐洲和加拿大的領袖紛紛抵達基輔參與3周年活動，歐盟執委會主席范德賴恩現身之外，也發文力挺烏克蘭，直言烏克蘭的命運就是歐洲的命運。

澤倫斯基在X發文寫道：「三年的感恩。三年來烏克蘭人絕對的英勇。我為烏克蘭感到驕傲！」同時，他也感謝所有捍衛和支持烏克蘭的人。

而目前已經抵達基輔的范德賴恩也發文表達支持，她表示：「俄羅斯殘暴入侵烏克蘭3周年之際，歐洲來到基輔。我們今天在基輔，因為烏克蘭就是歐洲。這場生死存亡的戰鬥，不僅關乎烏克蘭的命運，也關乎歐洲的命運。」

除此之外，歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）也發文寫下：「身在烏克蘭、心懷烏克蘭、與烏克蘭同在。」

此次會議正值美歐關係脆弱且日益分裂之際，聯合國將對烏克蘭和美國提出的兩份決議草案進行投票，要求結束戰爭。

美版提案簡短描述為「一項面向未來的決議，聚焦於一個簡單的理念：結束戰爭」，並要求各國「在24日安理會會議中，否決其他決議或修正案」。根據法新社報導，美版草案並未提及烏克蘭的領土完整。

與此相對，烏克蘭和50多個國家計畫提交的草案表示「結束戰爭迫在眉睫」，並重申聯合國大會先前的要求：立即停止俄羅斯的敵對行為並立即撤回俄羅斯軍隊。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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