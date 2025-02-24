俄烏和談影響全球能源市場：美國好處大 另有一國也意外蒙利

烏克蘭與俄羅斯若談成和平協定，對能源價格可能造成何種影響，石油和天然市場已經在進行定價。能源成本降低將緩解歐洲的生活成本危機，美國料可從中獲利，而中國大陸也將成為大贏家。

能源研究和商業情報公司Rystad Energy的資深分析師 Christoph Halser表示，隨著交易商考慮「俄羅斯天然氣迅速回歸市場」，歐洲和亞洲的價格已經開始下跌。

撇開政治，對許多歐洲人來說，有機會能扭轉因俄羅斯天然氣減供而引發的經濟疲軟，是件好事。部分歐洲官員1月就開始考慮，和平協定是否該納入重啟俄羅斯對歐盟的管道天然氣銷售。支持者的理由是，俄羅斯天然氣回歸有助壓低歐洲高漲的能源價格，緩解生活成本危機。

俄烏戰爭之前，歐洲主要依賴管道接收俄羅斯天然氣，戰爭爆發後，由油輸運輸、成本較高的液化天然氣（LNG）需求大增。

力促俄烏談和的美國總統川普有理由要維持住歐洲對美國LNG的新需求。他向美國油氣公司的高管承諾。他們能放心鑽油。如果新市場萎縮太多，明顯不利於美國。

許多歐洲國家可能面臨尷尬處境。它們近年來砸下數十億美元設立接收LNG的終端設備，利用率太低並不划算。

根據目前的計畫，歐洲的LNG進口能力預計在2021至2030年間增加60%，以德國、荷蘭、土耳其、義大利、法國、比利時、希臘、芬蘭、波蘭和克羅埃西亞等國處於領先地位。

英國衛報分析，三大原因將造成化石燃料潮湧至全球市場：主張擴大石油和天然氣生產的川普重掌白宮、歐洲以海運進口LNG的熱潮，再加上俄羅斯可能恢復管道天然氣的供應。

國際能源署（IEA）說這會有雙重影響：新一波油氣浪潮可能降低家庭和企業支付的價格，為承受沉重通膨壓力的全球經濟提供喘息機會；這在美國會大受歡迎，川普先前承諾過要降低能源費用，並推動國內製造業復興。

這將協助化石燃料公司，讓它們在與綠能替代品競爭時，能更長時間地保有競爭力。這對為川普競選活動損款數十億美元的美國油氣行業來說是個好消息。

根據衛報，中國大陸也有可能成為俄烏談成和平協定的大贏家。全球能源成本降低有助這個全球最大能源進口國推動製造業發展，挽救其持續低迷的經濟。但美國計劃對中國徵收60%的關稅，多少能限制其意外從川普和普亭共同追求的新能源規範中獲利。