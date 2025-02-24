快訊

對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實未收到

中壢運動公園區段徵收完工啟用 市長張善政宣布蓋桃園巨蛋

民調／5成6民眾認大罷免弊大於利 這三人遭指幕後推手

美擬向聯合國提案結束烏克蘭衝突 面臨表決挑戰

中央社／ 紐約聯合國總部24日綜合外電報導

美國無視烏克蘭及歐洲盟友，計劃今天向聯合國安理會和聯合國大會提案「迅速結束」烏克蘭衝突，但未提及領土完整，這是對美國總統川普強硬處理該危機的初期考驗。

法新社報導，自3年前俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來，聯合國的權力平衡一直很明顯：代表所有成員國的聯合國大會（General Assembly）明確且壓倒性地支持烏克蘭主權，而15個會員國組成的聯合國安全理事會（Security Council）則因俄羅斯的否決權陷入癱瘓。

但川普上個月重返白宮後，外交局勢發生顯著變化，他開始與克里姆林宮展開明確接觸，同時將飽受壓力的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）斥為「獨裁者」。

在這種緊張的外交背景下，烏克蘭和其他50多國計劃在俄羅斯入侵3週年的今天，向大會提交一份草案，表示「今年」結束戰爭是「刻不容緩」，並明確重申大會先前的要求：俄羅斯立即停止對烏克蘭的敵對行為，並立即撤軍。

在外界熱烈揣測美國可能會在今天中午於聯合國大會投票中棄權之下，華盛頓21日提出一份出乎意料的競爭性草案。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）21日晚間說，美國的決議「簡單且具歷史意義」，並敦促成員國批准這項決議。

美國的決議沒有提及烏克蘭的領土完整，而領土完整一直是大會先前通過決議的基石，前總統拜登政府是這項決議最堅定的支持者之一。

外交消息人士根據擔任安理會輪值主席中國的訊息表示，美國代表團計劃將草案提交安理會表決，這項表決將於今天下午3時舉行。

這次表決將使歐洲成員國陷入尷尬的境地。

安理會決議需要獲得15個成員國中至少9個成員國的支持，同時不得被5個常任理事國（美國、英國、法國、俄羅斯和中國）中的任何一個否決。

即使歐盟成員國（法國、斯洛維尼亞、丹麥和希臘）與英國在這項投票中棄權，決議仍可能通過。

即便法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計本週將赴白宮，就烏克蘭問題展開關鍵會談，法國或英國是否會準備在30多年來首次行使否決權？

國際危機組織（International Crisis Group）駐聯合國主任高恩（Richard Gowan）告訴法新社：「我無法理解巴黎和倫敦如何能支持一份與他們在烏克蘭立場上相去甚遠的提案，但我也不明白他們如何行使否決權。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

潭子區農會開會員代表大會 林淑茵可望連任總幹事

批吳春城勒索部會 民進黨提案廢「狀促法」籲藍白支持

向川普說不! 8成4台灣民眾反對台積電奈米技術移美國

澤倫斯基：為換取美援 恐被迫簽礦產協議

相關新聞

俄烏戰滿3年！澤倫斯基致敬人民絕對英勇 范德賴恩挺「烏克蘭=歐洲」

衛報報導，俄烏戰爭24日屆滿3周年，烏克蘭總統澤倫斯在社群發文，對於烏克蘭人3年來在戰爭中展現「絕對英勇」感到驕傲。另一...

馬克宏華府行 盼讓川普將歐洲納入俄烏停戰談判

法國官員在總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問華府前表示，馬克宏將利用他與川普的「特殊」關係，讓美國領袖將歐...

烏歐提聯大決議譴責俄…美促撤回遭拒！ 另提決議案

烏克蘭在歐洲國家支持下向聯合國提案，紀念俄烏戰爭爆發三周年，但美國大力推動撤銷該提案，並另外自行提出華府草擬的決議案，顯...

川普敵視烏克蘭言行 引發部分共和黨人反彈

川普總統18日說烏克蘭三年前「根本不該發動戰爭」，但21日改口說的確是俄國入侵烏國，而烏國很快就會與美國簽下礦產協議，有...

歐盟3月6日峰會！商討烏克蘭、歐安全 瑞士國防軍願赴烏維和

美國總統川普對烏克蘭採取強硬立場，並在俄烏持續3年的衝突上向莫斯科示好，英法兩國領袖下周將訪美向川普表達歐洲方面的憂慮，...

澤倫斯基：為換取美援 恐被迫簽礦產協議

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他可能被迫與美國簽署一項經濟協議，此協議將確保美國繼續援助烏克蘭，代價是美國將從烏克蘭礦產資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。