丹麥承諾供烏克蘭近19億援助 用於人道與重建
丹麥外交部表示，丹麥今天承諾向烏克蘭提供4.05億克朗（約新台幣18億8214萬元）援助，用於人道和重建工作。
法新社報導，丹麥在俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿3週年前夕，做出上述宣布。
丹麥聲明指出：「在俄羅斯全面入侵烏克蘭3年後，烏克蘭的基礎設施和生產力都受到嚴重破壞，因而面臨巨大的重建需求。」
聲明還說，烏克蘭人道局勢仍然「非常嚴峻」；根據聯合國評估，2025年烏克蘭有近1300萬人需要人道援助。
丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）說：「丹麥已說過，我們將一直力挺烏克蘭。」
上述資金將分為兩部分，一半用於人道援助，包括「向受影響最嚴重地區的烏克蘭人提供食物、藥品、飲水和住所等基本救濟」；另外一半則用於重建工作。
拉斯穆森指出，若加上上述捐助，將使丹麥對烏克蘭近3年來的人道援助總額超過10億克朗（約新台幣46億元）。
而在同一時期，丹麥對烏克蘭的軍援累計約75億美元（約新台幣2477億元）。
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