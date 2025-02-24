川普要5000億美元礦產 烏克蘭：7成在俄佔區

美國正推動與烏克蘭簽協議確保能優先使用烏國礦藏。但烏克蘭當局表示，約有價值3500億美元關鍵性資源蘊藏於烏東俄羅斯佔領區。

美國過去一週一直在施壓烏克蘭簽署礦產協議，但遭基輔以美方所提協議文本沒含對烏克蘭的安全保障而拒絕。美國總統川普表示，他希望獲得價值5000億美元的烏克蘭礦產資源，來補償拜登政府任內對烏克蘭的援助。

目前烏克蘭近20%的礦產資源，包括約一半稀土礦藏，都處於俄羅斯佔領區內；有估計在俄佔區的礦藏資源價值可能達數兆美元。

法新社報導，烏克蘭大部分資源位於工業地帶的烏東頓巴斯（Donbas），但頓巴斯地區大部分已淪入俄羅斯手中，且俄軍仍持續在戰線推進。

烏克蘭副總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）在基輔一場記者會說：「不幸的是，我們掌握的訊息顯示約價值3500億美元的可用關鍵礦產，暫時都在俄佔區內。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）希望川普提供具體的安全保障，換取鋰、鈦、鈾和稀土等關鍵資源的使用權。這些原料對生產電子產品至關重要。

川普和他的幕僚已對澤倫斯基不願簽署美烏礦產協議感到挫折，然而烏克蘭一名消息人士昨天告訴法新社，烏克蘭領導人「還沒準備好」同意美方目前的要求。

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今天堅稱，相關談判目前「正常進行」。

葉爾馬克在基輔的記者會說：「沒有人拒絕任何事情，目前工作進展正常，但這樣的過程可能需要一天，也可能要幾個月。」