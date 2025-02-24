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俄烏戰爭滿3年 英將擴大制裁克宮相關人士

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導

英國將於明天，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿3年的日子，宣布全新的對俄制裁措施，禁止那些對傾全力支持克里姆林宮（Kremlin）和因為國家而致富的個人入境。

路透社報導，英國政府表示，與俄羅斯政府最高層級有接觸的個人也將被列上黑名單，這些人有可能包括部分高層政治人物、政府官員和商界人士。

英國政府表示，新措施將補強英國現有的對俄制裁，將矛頭鎖定力挺俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）戰爭行動的俄國「精英」。

英國安全大臣賈維士（Dan Jarvis）表示，他對蒲亭在莫斯科的友人所傳達的訊息很簡單：「英國不歡迎你們。」

他在聲明中表示：「今天宣布的措施用意是關上大門，不歡迎那些以犧牲俄羅斯民眾來自肥，並資助這場非法且缺乏正當理由的戰爭的大亨們。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）27日將前往華府，與美國總統川普討論烏克蘭戰爭。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則是早他一步，於24日訪問白宮。

這兩位歐洲領袖預料將試圖說服川普，切勿不計代價地與蒲亭達成停火協議。他們可能會告訴川普，應該讓歐洲繼續參與這一過程，並討論對烏克蘭的軍事保證。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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