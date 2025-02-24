俄烏戰爭3年 烏克蘭人：台灣人為自由奮鬥激勵我們

俄烏戰爭將滿3年，數千人今天齊聚布拉格舊城廣場，揮舞旗幟、高舉標語聲援烏克蘭，場面震撼。現場烏克蘭民眾表示，烏克蘭人深知台灣人民為自由與獨立奮鬥，「你們是我們很大的激勵，請繼續努力」。

俄烏戰爭將於24日滿3年，數千人集結在捷克布拉格舊城廣場，參與「與烏克蘭同行」集會。現場參與者攜帶烏克蘭國旗與歐盟旗幟，有些人持向日葵或藍黃氣球，還有人舉標語譴責俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）暴行。

烏克蘭民眾Maria告訴中央社記者，她參加集會是為了感謝支持烏克蘭的人們，也希望大家持續幫助烏克蘭，因烏克蘭仍在奮鬥。她說：「烏克蘭人深知台灣人民為自由與獨立而奮鬥，我們全力支持你們。你們是我們很大的激勵，請繼續努力！」

另一位烏克蘭民眾Kateryna則說，她今天來是為了支持母國與友人。Kateryna於2022年戰爭爆發後移居捷克，至今已3年，期間曾2次返回烏克蘭探望家人，「那裡很危險，我不確定是否會再回去」。

「與烏克蘭同行」主辦方表示，這場活動旨在提醒大眾，烏克蘭人在強大敵軍壓力下仍勇敢奮戰，以捍衛國家的獨立與自決權，並呼籲捷克民眾繼續支持烏克蘭。

本次集會由「人道救援組織」（Člověk vtísni）、「國家記憶組織」（Paměť národa）、「感謝我們能」（Díky, že můžem）、「百萬時刻運動」（Milion chvilek pro demokracii）與「歐洲烏克蘭人代表大會」（Evropský kongres Ukrajinců）共同主辦。

「國家記憶組織」負責人克魯帕（Mikuláš Kroupa）在集會前說：「我們站在舊城廣場上，或許不能直接贏得這場戰爭，但我們能傳遞一個清晰訊息，侵略者會知道我們反對他，而被攻擊的一方將感受到我們的支持。」

「百萬時刻運動」主席希爾佩特（Lukáš Hilpert）表示，「這場戰爭提醒我們，自由從來不是理所當然。即使我們面對日常挑戰和不確定性，也不能讓普亭的侵略行為變得『正常化』，或讓我們對烏克蘭戰爭產生『事不關己』的錯覺」。

「歐洲烏克蘭人代表大會」主席拉伊奇內茨（Bohdan Rajčinec）表示，越來越多人誤以為烏克蘭戰爭已經解決，或只是處於無聊的僵持狀態，但這種觀點只會助長侵略者的長期計畫，並加速烏克蘭的毀滅。

拉伊奇內茨強調，「我們必須繼續幫助烏克蘭，因為這與歐洲的穩定和未來安全息息相關」。

此外，多名烏克蘭人分享他們在戰爭中的親身經歷，包含講述3名在馬立波（Mariupol）圍城戰中倖存兒童的故事。現場還演奏烏克蘭哀歌Plyve Kača，以悼念陣亡的烏克蘭英雄。