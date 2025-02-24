川普礦產提議澤倫斯基反彈 「不會讓十代烏克蘭人買單」

基輔獨立報報導，烏克蘭總統澤倫斯基23日出席「烏克蘭2025年論壇」（Ukraine: Year 2025），表態反對川普政府要求以烏克蘭天然資源收入籌措5000億美元基金的要求，強調美國援助的款項並非債務，他不想要一紙「讓十個世代的烏克蘭人買單」的協議。澤倫斯基表示，他不認可這樣龐大的金額，這遠超前總統拜登任內對烏克蘭提供的1000億美元援助。

澤倫斯基強調，美方對烏克蘭的援助應被視為一種撥款而非債務，並重申協議必須納入安全保證，但至今美方提案並未提出任何此類保證。

獨立報指出，這項礦產協議的談判還在進行中。

澤倫斯基說：「我不要簽署將由十代烏克蘭人買單的協議。」他並表示希望能與川普進行對話。

澤倫斯基還提到，美方提議將未來的援助以1:2的利息返還，他說：「每一美元援助，烏克蘭必須返還兩美元，簡單來說，這是100%的貸款。」

紐約時報報導，澤倫斯基暗示，川普攻擊烏克蘭是挑錯了對手。談到美方為俄烏停戰所做的努力，他說：「透過強硬手段實現和平，應該是對俄羅斯強硬，而非反方向。」

澤倫斯基強調，不會接受沒有烏克蘭參與的美俄談判和協議。

另一方面，澤倫斯基宣布計畫在24日舉行歐洲領導人峰會，預計有30個國家視訊或親自出席與會，討論重點是軍事援助和安全保證。