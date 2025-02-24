烏克蘭設定 今年結束戰爭

今天是俄烏戰爭開打三周年，烏媒基輔獨立報報導稱，烏克蘭外長西比哈廿三日在基輔召開的「烏克蘭二○二五」論壇說，總統澤倫斯基已設定在今年內結束烏俄衝突的目標，西比哈並形容「繫緊外交安全帶的時候到了」。路透同日報導澤倫斯基說，為了烏克蘭的和平，他願放棄總統之位。

在烏方表達年內結束烏俄戰爭的計畫同時，美方正加速推動俄烏終戰。美國總統川普廿二日說，正試圖拿回美國提供基輔對抗俄羅斯的資金，還稱美烏已「很接近達成一項交易（礦產協議）」。但法新社同日引述一位消息人士報導，基輔還沒準備好與美國簽該協議。川普中東問題特使威科夫廿三日接受CNN專訪時說「本周」可望簽署。

烏克蘭外長西比哈。（法新社）

川普宣稱 拿回援烏資金

川普在馬里蘭州召開的年度保守派政治行動大會（CPAC）演說，聲稱美國已給烏克蘭三千五百億美元，「我想要他們給我們什麼，回報我們提供的所有資金。我們將要求稀土和石油，任何我們能取得的東西，還將拿回我們的錢，因為不公平」，「要是我們離（達成交易）還很遠，那就麻煩了」。

川普還說在拜登政府的援烏模式，美國無法回收援烏資金，「我們一無所獲」。川普提到正與烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普亭打交道；俄烏戰爭「沒真正影響到我們（美國）」，影響到的是歐洲。

上周訪烏的川普特使凱洛格表明，澤倫斯基必須理解美烏達成礦產協議的重要性。但一位烏克蘭消息人士說，澤倫斯基還沒準備好接受目前的協議草案，「我們仍設法修改並加入建設性（的內容）」。基輔希望美烏間任何協議均納入美方的安全保證。

美想加收5千億美元

前述消息人士直言，現在草案中還沒列入給予安全保證或投資相關的美方義務，「一切都很模糊」。美方還想向烏方收取五千億美元（約台幣十六點五兆元），但卻不回答烏方提出為何要付這一大筆錢的質疑，「這是哪門子夥伴關係？」但一位烏克蘭高官廿一日說儘管美烏關係緊張，仍正持續協商潛在協議。

另據紐約時報廿二日報導，據其檢視一份標示廿一日的更新版協議提案，美國還是沒承諾提供烏克蘭具體的安全擔保，只說有意提供長期財政支持。

該提案要求烏克蘭向美國交出一半礦物、油氣等自然資源收益與港口等基礎設施的收入；烏克蘭的資源收入將投入一個基金，美國將在該基金持有百分之百財務權益，烏方應向該基金提供資金，直至達五千億美元規模。烏克蘭收復俄占區後，區內資源收益的六成六要投入該基金。

紐時報導，五千億美元是美國至今承諾的對烏援助價值四倍多。尚不清楚川普希望這筆錢是用於交換過去的美國軍援及金援，或是否也適用未來提供的援助。