發射逾200架無人機！澤倫斯基控俄「史上最大規模無人機攻擊」 5地區受戰損
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯連夜向烏國發射逾200架無人機，這是俄烏戰爭中規模最大的一波無人機襲擊。
路透報導，澤倫斯基在社群平台X發文稱，「我們的人民每天都在抵抗來自空中的恐怖攻擊。」
「在（俄烏）全面戰爭的3週年前夕，俄羅斯向烏克蘭發射了267架攻擊無人機，這是自伊朗製無人機開始襲擊烏克蘭城鎮和村莊以來，規模最大的一波攻擊。」
烏克蘭空軍透過聲明表示，其中138架無人機被擊落，另有119架因受到電子戰干擾而從雷達上消失。除無人機之外，俄軍還發射3枚彈道飛彈。據報烏國共有5個地區蒙受戰損。
近幾個月來，莫斯科幾乎每晚都向烏國發動大規模無人機攻擊，試圖消耗烏國防空力量。
澤倫斯基指出，單是在過去1週裡，俄羅斯就向烏克蘭發射近1150架攻擊無人機、1400多枚導引航空炸彈（guided aerial bomb），以及35枚各種飛彈。
澤倫斯基再度呼籲基輔的外國盟友團結一致，以確保「公正、長期的和平」。
他強調，「這唯有透過所有夥伴團結一致才可能實現。我們需要整個歐洲的力量、美國的力量，以及所有尋求長期和平者的力量。」
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