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俄烏戰爭將屆滿3年 烏克蘭國會議長：明起致力敲定與美礦產協議

中央社／ 基輔23日綜合外電報導
烏克蘭國會議長斯特凡楚克告訴日本放送協會（NHK），烏克蘭計劃明天開始致力敲定將與美國簽署的關鍵礦產協議。法新社
烏克蘭國會議長斯特凡楚克告訴日本放送協會（NHK），烏克蘭計劃明天開始致力敲定將與美國簽署的關鍵礦產協議。法新社

烏克蘭國會議長斯特凡楚克告訴日本放送協會（NHK），烏克蘭計劃明天開始致力敲定將與美國簽署的關鍵礦產協議。

基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，根據美國財政部長貝森特（Scott Bessent）交給烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的協議外流版本，華府希望透過聯合投資基金以取得烏國50%的自然資源權益，做為支持基輔的回報。

根據NHK於22日刊登的報導，烏國政府將於24日組成專家團隊，並開始致力敲定協議。這一天也是俄羅斯全面入侵烏克蘭的3週年紀念日。

斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）表示，烏克蘭已準備好與夥伴就協議展開合作，但希望「取得明確的安全保證」。他還表示，烏克蘭希望與美國進行「建設性討論」並舉行峰會。

澤倫斯基先前表示，基輔尚未準備好簽署該協議，因為該協議並未包含任何安全保障條款。

英國「天空新聞網」（Sky News）則報導，美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）21日表示，烏國礦產協議「將於本週敲定」。

當時他在保守派政治行動會議（Conservative Political Action Conference）上說，「底線就是，澤倫斯基總統將會簽署這項協議。你們將在很短的時間內看到這件事發生。」

美國總統川普2月初表示，他希望與基輔達成協議，以持續援助換取烏國的稀土礦物。川普隨後聲稱基輔「大致上已同意」1項價值5000億美元的礦產協議。

另一方面，路透21日引述3名知情人士說法報導，美國談判團隊施壓烏克蘭，盼取得烏克蘭的關鍵礦物，並提到可能讓烏克蘭無法使用科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下「星鏈」（Starlink）衛星網路系統。

對此，馬斯克23日在旗下社群平台X發文否認，稱這是「假新聞」。

馬斯克還指控「路透說謊，他們是僅次於美聯社（AP）的傳統媒體大騙子。」

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