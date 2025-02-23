英防相：未來數周與烏克蘭有關決策 恐影響全球數十年

英國國防大臣希利今天表示，儘管受戰爭及各方反制措施影響，俄羅斯實力已遭削弱，但它的危險性依然無庸置疑，且不僅是對烏克蘭而言。

希利（John Healey）在「週日泰晤士報」（The Sunday Times）發表專文指出，一旦俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭勝出，他不會就此停止侵略腳步。世界各地其他人將關注，當一個主權獨立國家遭另一國入侵，會發生什麼事；未來數週各方與烏克蘭有關的決策不僅將決定衝突結果，更將影響未來數十年的全球安全格局。

希利強調，英國立場明確：任何關於烏克蘭的談判不得在烏克蘭未參與的情況下進行。所有人都希望結束戰鬥，但缺乏保障的和平恐導致更多戰爭。

美國總統川普（Donald Trump）近日告訴媒體，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）有無參與相關談判，無關緊要。

俄羅斯全面侵略烏克蘭24日將滿3年。外交大臣拉米（David Lammy）今天預告，他將公布2022年戰爭全面爆發以來最大規模對俄制裁。首相施凱爾（Keir Starmer）訂27日在華府與川普會晤，力求歐美在烏克蘭議題立場協調一致。

施凱爾預計將與川普討論給予烏克蘭的長期安全保證、以及歐洲在其中擬扮演的主導角色，並試圖讓川普認識到，「停火」或暫停敵對行為不等於和平、更不意味俄羅斯不會再犯，而為促成俄烏儘快止戰因此不惜對俄方過度讓步，恐讓川普成為輸家、而非贏家。

施凱爾預期另將邀請川普對英國進行國是訪問。屆時熱愛英國王室文化的川普按慣例將接受英國君主高規格款待。川普在2017至2021年的第一個任期內，曾於2019年赴英進行國是訪問。一旦再次成行，川普將創外國民選領袖二度對英進行國是訪問先例。

希利提到，自2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，英國多次在支援烏克蘭方面率先挺身而出，包括12日自美國接棒、成為第一個主持烏克蘭防務國際聯絡小組（UDCG）會議的歐洲國家，如今更在與其他盟友夥伴共同擬定對烏安全保證的具體細節上扮演領導角色。

施凱爾近日率歐洲各國之先明確表態，英國有意願、也已準備好，必要時向烏克蘭派兵，與其他國家的武裝部隊共同在烏克蘭境內協助穩定局勢。不過，施凱爾也表示，為有效嚇阻俄羅斯，美國即便不傾向派兵，仍有必要提供後盾。英國媒體近日援引官方消息人士說法報導，潛在「後盾」包括情資支援、或部署在烏克蘭鄰國的美軍戰機隨時待命。

希利指出，英國支持川普尋求持久和平的野心，且英國將在確保和平持久方面扮演領導角色，而這麼做不僅是為了烏克蘭，也是為了英國和歐洲整體安全。

希利強調，俄羅斯的侵略作為不僅限於烏克蘭，俄烏之間的衝突從來就不只與烏克蘭一國命運有關。從網路攻擊到在英國水域出沒的間諜船，俄羅斯對英國安全的威脅不僅真實，且持續升高。英國及其他歐洲國家應加強行動，落實政府首要責任：保衛民眾安全。

希利指出，歷經3年考驗，英國知道烏克蘭民眾對俄羅斯侵略不恐懼退卻，唯一讓烏克蘭憂懼的正是「西方疲乏」。