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俄烏戰爭滿3周年 俄羅斯外長傳將訪土耳其談終戰

中央社／ 伊斯坦堡23日綜合外電報導
土耳其外交部的消息人士今天表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於明天訪問土耳其，討論俄美兩國官員近期商議結束烏克蘭戰爭的會談，以及土耳其可以對終戰進程有何貢獻。路透資料照
土耳其外交部的消息人士今天表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於明天訪問土耳其，討論俄美兩國官員近期商議結束烏克蘭戰爭的會談，以及土耳其可以對終戰進程有何貢獻。路透資料照

土耳其外交部的消息人士今天表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫將於明天訪問土耳其，討論俄美兩國官員近期商議結束烏克蘭戰爭的會談，以及土耳其可以對終戰進程有何貢獻。

路透社報導，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）造訪土耳其的時間，正值俄羅斯全面入侵烏克蘭滿3週年。

俄羅斯2022年開戰後的幾個月，土耳其曾主持俄烏兩國之間的初步和談。這位要求匿名的消息人士說，土耳其「準備好在接下來的時間承擔這個角色」。

美國與俄羅斯的談判代表上週於沙烏地阿拉伯首都利雅德商討結束烏克蘭戰爭，但未讓烏方參加。同一天烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則在土國首都安卡拉會見土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）。

消息人士透露，俄土雙方明天將討論如何透過外交努力邁向公正且持久的和平，還有俄美兩國近期的接觸，以及土耳其可以為相關進程做出的貢獻。

土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員國，隔著黑海（Black Sea）與俄烏相望。俄烏戰爭期間，土耳其一直試圖與兩國維持良好關係。

消息人士還說，拉夫羅夫與土耳其外長費丹（Hakan Fidan）也會討論加薩走廊（Gaza Strip）停火及敘利亞的局勢。

俄烏戰爭 俄羅斯 土耳其 烏克蘭

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