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烏克蘭未來如有維和需求 瑞士可能派兵參加

中央社／ 蘇黎世23日綜合外電報導
圖／Ingimage
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瑞士聯邦國防軍司令蘇斯理（Thomas Suessli）在今天刊登的訪問中表示，瑞士如接獲請求且政府同意的話，有可能派兵參與未來烏克蘭的維和任務。

路透社報導，蘇斯理告訴瑞士報社「星期展望」（Sonntags Blick）：「我們可能可以在9至12個月內派出大約200名士兵。」但他強調，若瑞士接獲相關請求，這是政府與國會得決定的事。

蘇斯理指出，派遣維和人員純粹是假設性的討論，因為現在還不清楚俄烏戰爭的局勢會如何發展。

他說：「目前尚無和平，聯合國（UN）未提出要求。」

中立國瑞士參與全球幾項維和任務，其中又以科索沃任務的規模最大，瑞士派兵進駐當地支持北大西洋公約組織（NATO）的科索沃維持和平部隊（KFOR）。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭的戰爭將滿3年，在各方努力透過外交方式結束衝突之際，歐洲強權已在討論對烏克蘭派遣維和部隊的可能性。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 瑞士

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