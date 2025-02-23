歐美關係搖搖欲墜？川普扭轉對烏政策與俄破冰 研究員：與歐脫鉤還作主擾亂

美國總統川普突然扭轉對烏克蘭政策，徹底撼動跨大西洋聯盟，如今歐洲各國日益憂心自二戰後建立起的歐美關係正瀕臨崩潰。

美俄高層官員18日在沙烏地阿拉伯舉行會晤，同意努力結束俄烏戰爭並改善彼此外交與經濟關係。在這場會晤前，川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）才於12日進行長時間的電話會談。

烏克蘭多年來持續獲美歐盟友堅定力挺，未料在遭俄羅斯全面入侵即將滿3年之際，川普政府過去短短10天就把烏國邁向有利且持久和平的希望之路全給打亂。

法新社報導，許多人認為川普已拋棄美國傳統上以規則為基礎的國際秩序，轉而選擇與俄羅斯及中國進行民族主義式大國博弈，這在仰賴美國安全承諾長達80年的歐陸引發恐慌。

歐洲官員們擔心，在川普眼中，未來將由美、俄、中3國各自看管周邊勢力範圍。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）歐俄暨歐亞計畫主任柏格曼（Max Bergmann）告訴法新社：「歐洲人宛如頭髮著火般四處亂竄。」

前波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在華府附近舉行的「保守派政治行動會議」（CPAC）對法新社說：「我們現在正處於艱困且非常危險的時刻，大西洋兩岸可說離彼此愈來愈遠。」

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）資深研究員古爾德-戴維斯（Nigel Gould-Davies）稱這是「前所未見的跨大西洋危機」，「美國跳過歐洲與俄羅斯協商並干預歐洲政治，這不僅是與歐洲脫鉤，還代為作主並擾亂歐洲」。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）19日則告訴法新社，歐洲「為了保護自己及支持烏克蘭，必須做得更多。因為我們身處世界史上非常、非常關鍵的時期」。

歐洲多年來一直在談必須未雨綢繆，承擔起更多自衛的責任。現在時候已到，問題是歐洲會不會這麼做。