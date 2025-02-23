快訊

冷氣團來襲！4縣市低溫特報 最冷跌破10度凍到明天

半導體技術排名洗牌？南韓研究機構：大陸用2年「全面反超」韓

歐美關係搖搖欲墜？川普扭轉對烏政策與俄破冰 研究員：與歐脫鉤還作主擾亂

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
路透資料照
路透資料照

美國總統川普突然扭轉對烏克蘭政策，徹底撼動跨大西洋聯盟，如今歐洲各國日益憂心自二戰後建立起的歐美關係正瀕臨崩潰。

美俄高層官員18日在沙烏地阿拉伯舉行會晤，同意努力結束俄烏戰爭並改善彼此外交與經濟關係。在這場會晤前，川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）才於12日進行長時間的電話會談。

烏克蘭多年來持續獲美歐盟友堅定力挺，未料在遭俄羅斯全面入侵即將滿3年之際，川普政府過去短短10天就把烏國邁向有利且持久和平的希望之路全給打亂。

法新社報導，許多人認為川普已拋棄美國傳統上以規則為基礎的國際秩序，轉而選擇與俄羅斯及中國進行民族主義式大國博弈，這在仰賴美國安全承諾長達80年的歐陸引發恐慌。

歐洲官員們擔心，在川普眼中，未來將由美、俄、中3國各自看管周邊勢力範圍。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）歐俄暨歐亞計畫主任柏格曼（Max Bergmann）告訴法新社：「歐洲人宛如頭髮著火般四處亂竄。」

前波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在華府附近舉行的「保守派政治行動會議」（CPAC）對法新社說：「我們現在正處於艱困且非常危險的時刻，大西洋兩岸可說離彼此愈來愈遠。」

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）資深研究員古爾德-戴維斯（Nigel Gould-Davies）稱這是「前所未見的跨大西洋危機」，「美國跳過歐洲與俄羅斯協商並干預歐洲政治，這不僅是與歐洲脫鉤，還代為作主並擾亂歐洲」。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）19日則告訴法新社，歐洲「為了保護自己及支持烏克蘭，必須做得更多。因為我們身處世界史上非常、非常關鍵的時期」。

歐洲多年來一直在談必須未雨綢繆，承擔起更多自衛的責任。現在時候已到，問題是歐洲會不會這麼做。

俄烏戰爭 俄羅斯 歐盟 烏克蘭 美國 關係

延伸閱讀

短短10天逆轉美多年挺烏！川普政府對烏、對俄政策大轉向 事件經過一覽

紐約堵車費是否停徵 霍楚白宮晤川普深度交流

川普促馬斯克「更積極」削減聯邦支出 估共和黨在期中選舉繼續獲勝

川普政府解凍53億援外經費 含8.7億對台軍援

相關新聞

烏克蘭：明天俄烏戰3周年與美簽礦產協議 馬斯克否認用星鏈逼烏就範

基輔獨立報報導，烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）表示，烏克蘭計畫在2月24日與美國政府敲定...

短短10天逆轉美多年挺烏！川普政府對烏、對俄政策大轉向 事件經過一覽

烏克蘭多年來持續獲美歐盟友堅定力挺，未料在遭俄羅斯全面入侵即將滿3年之際，美國總統川普政府過去短短10天就把烏國邁向有利...

英、法領袖分別與川普會晤 盼歐洲參與俄烏停戰談判

美國總統川普對烏克蘭採取強硬立場並在俄烏持續3年的衝突上向莫斯科示好，英法兩國領袖下週將訪美向川普表達歐洲方面的憂慮，同...

歐美關係搖搖欲墜？川普扭轉對烏政策與俄破冰 研究員：與歐脫鉤還作主擾亂

美國總統川普突然扭轉對烏克蘭政策，徹底撼動跨大西洋聯盟，如今歐洲各國日益憂心自二戰後建立起的歐美關係正瀕臨崩潰

烏軍戰略關鍵支柱...美威脅「斷星鏈」逼簽礦產協議

路透21日引述三位知情人士獨家報導，美國談判代表向基輔施壓，以取得烏克蘭的關鍵礦產，已提出否則將切斷烏克蘭使用美國科技富...

濃度低、開採難 專家：美強取烏稀土恐無利可圖

美國總統川普21日聲稱，與烏克蘭總統澤倫斯基「近乎」達成稀土礦產協議。澤倫斯基也聲明證實此事，但說仍需要敲定相關細節確保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。