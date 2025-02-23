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美拒絕烏停戰提案 將自提聯合國決議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國將自行在聯合國提出俄烏停戰方案，引發烏克蘭與歐洲國家擔憂。（中央社）
美國將自行在聯合國提出俄烏停戰方案，引發烏克蘭與歐洲國家擔憂。（中央社）

美國決心俄烏停戰，不理烏克蘭了！美國國務卿盧比歐宣布，將提出自己的俄烏停戰方案，未來會提交到聯合國處理。據傳裡面將不會譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，也不會確保烏克蘭主權完整，與烏克蘭提出的譴責、確保領土完整等方案剛好相反。美國還打算要求烏克蘭取消對俄羅斯的譴責，讓烏克蘭與歐洲相當擔憂。

不願譴責俄羅斯

根據《CNN》報導，美國國務卿盧比歐近日指出，俄烏戰爭的解決方案將會非常簡單且歷史性，呼籲聯合國會員國們都要朝向達成和平的目標前進。他強調，此決議與總統川普要求聯合國維持創始初衷的訴求一致，就是要維持國際和平、安全，並和平解決爭端。

但《CNN》指出，此協議將不會強調烏克蘭的主權完整，且不會譴責俄羅斯是發動俄烏戰爭的兇手，僅有哀悼俄烏戰爭逝去的生命，強調聯合國應該扮演的和平角色，還有希望儘速結束衝突，確保俄烏之間進一步可達成永久和平。由烏克蘭所提、歐洲也支持的停戰方案，就有明確譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

烏拒絕交換稀土

川普還曾要求烏克蘭總統澤倫斯基要將該國50%的稀土礦藏賣給美國，但不提供任何安全保證，讓澤倫斯基憤而拒絕，表示不能賣掉自己的國家；但美國看來也不想要跟歐洲與俄羅斯會談，在沙烏地初步談判後，美、俄表示未來將繼續由「雙方」高層進行會談，未來仍不願納入其他國家，讓歐洲感到相當擔憂。

英國廣播公司》提到，川普目前對烏克蘭與歐洲的態度，讓前英國參謀總長卡特提醒，歐洲國家需要更加堅定保衛烏克蘭，英國可以身先士卒、帶頭示範。英國首相施凱爾也將與川普見面，他希望爭取英國軍隊可以駐紮烏克蘭，但俄羅斯已經表示，反對包括北約等任何外國軍隊防衛烏克蘭。

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俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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