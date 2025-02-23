烏克蘭：明天俄烏戰3周年與美簽礦產協議 馬斯克否認用星鏈逼烏就範

基輔獨立報報導，烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）表示，烏克蘭計畫在2月24日與美國政府敲定礦產協議；另外，億萬富豪馬斯克否認用切斷烏克蘭使用「星鏈」（Starlink）衛星網路系統，威脅烏克蘭點頭簽署協議。

報導指出，斯特凡楚克告訴日本放送協會（NHK），烏克蘭計畫在當地時間2月24日敲定與美方的資源協議。這天正好是俄烏戰爭屆滿三年紀念日。

紐約時報稍早報導，根據川普政府給烏克蘭的新版礦產協議，條件更加嚴苛，非但可能剝奪烏克蘭用於國防軍事的投資資金，而且並未給予烏克蘭任何安全保障方面的承諾。

另一方面，路透21日引述知情人士報導，美國用星鏈施壓烏克蘭簽署礦產協議。

對此，馬斯克23日在社群平台推文否認，稱這是錯誤報導，更狠批路透是僅次於美聯社的說謊媒體。

基輔獨立報描述，馬斯克在社群平台X轉貼基輔獨立報引述路透的報導，配文寫下：「這是錯誤的。路透說謊，他們是僅次於美聯社的傳統媒體謊言製造者。」