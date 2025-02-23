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杜魯道與川普通話 共商烏克蘭戰爭與芬太尼

中央社／ 渥太華22日綜合外電報導

加拿大總理辦公室發布聲明指出，總理杜魯道（Justin Trudeau）和美國總統川普今天通話，討論了烏克蘭戰爭以及打擊非法走私類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）等議題。

路透社報導，杜魯道與川普這通電話，比七大工業國集團（G7）24日的視訊會議要早一步。

G7各國領袖擬於24日與北大西洋公約組織（NATO）秘書長、歐洲聯盟（EU）首長以及羅馬尼亞和波蘭領袖舉行視訊會議，討論烏克蘭戰爭。

俄烏戰爭即將滿3年，白宮表示，川普和杜魯道都希望看到戰爭結束。

白宮在聲明中說道：「兩位領導人都表示，期待週一（24日）的視訊會議。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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