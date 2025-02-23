杜魯道與川普通話 共商烏克蘭戰爭與芬太尼

（德國之聲中文網）美國總統特朗普周五（2月21日）呼籲烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯總統普京一起 “坐下來談判”，以結束俄烏戰爭。 “我認為普京總統和澤連斯基總統必須坐下來談判。你知道為什麼嗎？因為

2025-02-23 06:25