川普收保護費了！美烏擬簽礦產協議曝光 紐時揭「新版更狠」

紐約時報報導，烏克蘭官員透露政府正在認真考慮美國新修訂的礦產協議，不過新版條件更加嚴苛，非但可能剝奪烏克蘭用於國防軍事的投資資金，而且並未給予烏克蘭任何安全保障方面的承諾。

紐時看到的2月21日新版提案指出，協議要求烏克蘭將自然資源收入的一半交給美國，其中包括礦產、天然氣和石油的收入，以及港口和其他基礎設施的收益。這項要求與2月14日的第一個版本相似。

新協議要求烏克蘭承諾一系列條件，但依然沒有提出美國作為回報將提供的具體安全保障。不過，文件中表示，美國打算提供長期財政支持，幫助烏克蘭發展經濟。

新文件指出，烏克蘭的資源收入將被投入一項基金，美國將在該基金中持有100%的財務權益，並且烏克蘭應該向該基金提供資金，直到基金達到5000億美元規模。

5000億美元這個數字遠遠超過烏克蘭實際資源收入，烏克蘭去年從資源中獲得的收入為11億美元。5000億美元也超過美國迄今為止對烏克蘭承諾援助金額的4倍。先前協議並未提及5000億美元，但川普曾公開表示這是他要求的數額。

烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）22日告訴媒體，政府工作小組將在24日著手處理該協議，並表示烏克蘭希望能在美國獲得對其資源的使用權之前，取得具體的安全保證。

文件暗示美國未來可能會向烏克蘭提供更多援助，但烏克蘭要付出的代價不小。它指出，烏克蘭必須對基金有所貢獻，金額是美國在協議簽署後可能提供援助金額的2倍。

修訂後的提案表示，美國可以將部分收入重新投資於烏克蘭的戰後重建，包括投資於該國的地下資源和基礎設施建設。

新草案還提到目前被俄羅斯占領土地的收入條款：被收復失土的資源收益66%要投入基金。目前，俄羅斯占領烏克蘭約1/5的領土，其中包括資源豐富的頓巴斯（Donbas）大部分地區。

紐時描述，烏克蘭並非主要的自然資源出口國，烏克蘭最蓬勃發展的領域一直是農業、鋼鐵及其他金屬冶煉，還有為矽谷公司外包的程式設計工作。去年烏克蘭來自自然資源的收入占預算收入的2.5%。

烏克蘭官員和能源專家也表示，任何新的礦場開發可能需要數年時間及大量投資。他們指出，對烏克蘭關鍵礦產的真實估值仍需進一步勘探，並且行政和立法上的障礙仍妨礙外國對該領域的投資。