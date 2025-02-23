川普喊援烏沒回報不公平！ 再逼烏克蘭簽礦產協議「拿回我們的錢」

紐約時報報導，美國總統川普22日於華府出席「保守政治行動會議」（CPAC）發表演說，主打重商主義的外交政策展露無遺，談到俄烏停戰說「要拿回美國的錢」，並且施壓烏克蘭簽署資源協議。

衛報描述，川普談到結束烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭時表示：「我們要拿回我們的錢。」

川普認為，美國已經給了烏克蘭3500億美元，歐洲以貸款形式給予援助，但美國因「曾有一位愚蠢無能的總統和政府」，「所以什麼都沒拿回來」。

每日電訊報報導，川普認為這樣「不公平」，「所以我希望烏克蘭能給我們一些東西，作為我們投入所有資金的回報。我會嘗試讓戰爭結束，並結束所有那些死亡。所以我們要求稀土和石油，任何我們能拿到的東西。」

紐時描述，川普談到與烏克蘭的資源協議時展露十足的重商主義外交，直言「我們最好快要達成協議」，施壓烏克蘭簽署協議，讓美國在烏克蘭的自然資源中占有一席之地。