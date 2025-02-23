特朗普呼籲普京與澤連斯基「坐下來談」 以結束戰爭

（德國之聲中文網）美國總統特朗普周五（2月21日）呼籲烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯總統普京一起 “坐下來談判”，以結束俄烏戰爭。

“我認為普京總統和澤連斯基總統必須坐下來談判。你知道為什麼嗎？因為我們要阻止數百萬人被殺。”特朗普在白宮對記者說道。

特朗普一直在推動盡快達成結束戰爭的協議，並已分別與俄烏領導人進行通話。美國國務卿盧比奧與俄羅斯外長拉夫羅夫本周二（2月18日）也在沙特首都利雅得舉行了會談，但烏克蘭未參與其中。

美國國務卿盧比奧周五早些時候表示，特朗普是否會與普京會面“在很大程度上取決於我們是否能在結束烏克蘭戰爭方面取得進展。”

在社交媒體上發布的一次采訪中，盧比奧表示，他此前在沙特阿拉伯已向俄方官員明確表示，在“明確會談內容”之前，不會安排美俄兩國總統會面。

盧比奧表示，特朗普想要知道俄羅斯是否真的有意結束這場始於三年前的侵烏戰爭。

“唯一的辦法就是進行試探，與他們接觸，然後問他們：‘好吧，你們有認真在考慮結束戰爭嗎？如果是，你們的要求是什麼？你們公開的訴求和私下的訴求有沒有不同？’”盧比奧說道。

盧比奧：特朗普對澤連斯基“非常不滿”

在采訪中，盧比奧還提到了特朗普與澤連斯基之間日益加深的裂痕。

“特朗普總統對澤連斯基總統非常不滿。”盧比奧說。“我們關心烏克蘭，因為這關系到我們的盟友，最終也影響到整個世界。烏克蘭對此應該表現出一定程度的感激。”

盧比奧還透露，上周五在德國慕尼黑與澤連斯基及美國副總統萬斯（JD Vance）會面時，曾就允許美國投資烏克蘭自然資源的協議進行了討論。

“我們向他們解釋說：‘我們希望與你們建立合資企業，並不是因為我們想從你們那兒竊取什麼，而是因為我們認為，這實際上是一種安全保障，因為我們和你們成為了這樣一個重要經濟項目中的合作伙伴。’”盧比奧說道。

在華盛頓附近舉行的保守政治行動會議（CPAC）上，特朗普的國家安全顧問沃爾茨（Michael Waltz）表示，烏克蘭將很快允許美國獲取其礦產資源。

“事實是，澤連斯基總統即將簽署這項協議，而且很快就會發生，這對烏克蘭來說是件好事。”沃爾茨說。

美國起草溫和版聯合國決議 未指責俄羅斯

據法新社和路透社報道，美國起草了一份有關烏克蘭的簡短決議，悼念戰爭期間“不幸逝去的生命”。

這份僅65字的決議草案“懇請盡快結束沖突，並進一步敦促烏克蘭和俄羅斯實現持久和平”。該決議未指責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，也未提及俄羅斯對烏克蘭領土的佔領。

俄羅斯常駐聯合國代表瓦西裡·涅邊賈（Vassily Nebenzia）稱美方起草的決議是“好的舉動”，但補充說，該文本沒有觸及沖突的“根源”。

與此同時，烏克蘭及歐洲國家提交的另一份聯合國決議明確指出，俄羅斯應對入侵戰爭負責，並表示支持烏克蘭“領土完整”。

聯合國大會193個成員國將於周一召開會議，就歐洲國家支持的決議進行投票。

馬克龍計劃警告特朗普：不要對普京示弱

與此同時，法國總統馬克龍計劃利用即將到來的白宮之行，勸說特朗普與歐洲盟友保持一致。

在周四晚間的在線問答環節中，馬克龍表示，他計劃於周一告訴特朗普，對普京表現出軟弱將使美方在對待中國和伊朗的問題上更加被動。

“我會告訴他：從內心深處，你不能在面對普京時表現軟弱。這不是你的風格，也不符合你的利益。”馬克龍說道。

在線問答結束後，馬克龍在社交媒體X（前推特）上寫道，他與澤連斯基通了電話，並回顧了他與“願意推動烏克蘭實現持久和平、加強歐洲安全的歐洲伙伴和盟友”所進行過的所有接觸。

歐洲維和部隊計劃

在馬克龍和英國首相斯塔默（Keir Starmer）分別訪問白宮期間，歐洲國家在烏克蘭部署維和部隊的提議可能會成為討論議題之一。

該提議得到了英國和法國的支持，計劃將派遣3萬名歐洲士兵進駐烏克蘭，部署在遠離前線的關鍵基礎設施地點，如核電站，並由西方國家進行海空協防。

根據該計劃，前線將主要通過無人機和其他技術進行遠程監控。此外，駐扎在烏克蘭境外（可能在波蘭或羅馬尼亞）的空軍部隊將作為後備力量，對俄羅斯形成震懾，烏克蘭領空將重新開放以恢復商業航班。

德國政府尚未決定是否支持這一計劃。德國總理肖爾茨周五在接受德國電視二台（ZDF）采訪時表示，烏克蘭戰爭仍在繼續，“我們距離停火還有很長的路要走”。

德國總理發言人斯特凡·赫貝斯特雷特（Steffen Hebestreit）在一份聲明中表示，肖爾茨與澤連斯基在周五的通話中討論了“實現烏克蘭公正和平的途徑”。眼下華盛頓正在推動與莫斯科進行談判以結束戰爭。

赫貝施特萊特補充稱，肖爾茨和澤連斯基一致認為，“在未來的烏克蘭和平談判中，烏克蘭必須坐到談判桌前，歐洲安全問題必須與歐洲國家共同商討。”

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