「反向尼克森」川普向普亭示好 意在離間中俄

華爾街日報廿二日報導，美國總統川普轉向俄羅斯總統普亭示好，部分原因旨在離間中俄關係，華府智庫卡內基國際和平基金會（ＣＥＩＰ）副主席費根葆稱為「反向尼克森」（reverse Nixon）戰略。

其典故來自冷戰期間的一九七○年代，時任美國總統的尼克森扭轉美國政策向中共示好，加深毛澤東與蘇聯的不合。但現在美國想離間中俄的難度很高，外交政策急遽轉向不僅疏遠美國的歐洲盟友，也可能動搖亞洲夥伴的信任，削弱美國在美中衝突時爭取支持的能力，而歐洲盟友是美國最大貿易夥伴和最大的外來投資者。

當時尼克森及其白宮國安顧問季辛吉翻轉美國對中政策方針，運用莫斯科和北京間的衝突，在美蘇中戰略三角上，美國聯中制蘇。

但該報導說，現在想拆散俄國與中國大陸將很難，兩國二○二二年、即俄烏戰爭爆發那年宣布中俄關係「上不封頂」，彼此除了深化軍事與情報合作，並協調在國際社會上的外交政策。俄國侵烏至今，中國也向俄國提供重要的經濟支持，包括電腦晶片和軍事工業使用的機具。

曾任美國國務院高官的費根葆認為，川普第二任試圖分裂中俄這兩個具意識形態相似性與共同戰略利益的大國，但川普政府至今的作為卻使西方世界分裂，反觀俄國同時與美中結盟。