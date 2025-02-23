快訊

外籍人士交通事故死傷恐創新高 機車傷亡占5成

聽新聞
0:00 / 0:00

「反向尼克森」川普向普亭示好 意在離間中俄

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

華爾街日報廿二日報導，美國總統川普轉向俄羅斯總統普亭示好，部分原因旨在離間中俄關係，華府智庫卡內基國際和平基金會（ＣＥＩＰ）副主席費根葆稱為「反向尼克森」（reverse Nixon）戰略。

其典故來自冷戰期間的一九七○年代，時任美國總統的尼克森扭轉美國政策向中共示好，加深毛澤東與蘇聯的不合。但現在美國想離間中俄的難度很高，外交政策急遽轉向不僅疏遠美國的歐洲盟友，也可能動搖亞洲夥伴的信任，削弱美國在美中衝突時爭取支持的能力，而歐洲盟友是美國最大貿易夥伴和最大的外來投資者。

當時尼克森及其白宮國安顧問季辛吉翻轉美國對中政策方針，運用莫斯科和北京間的衝突，在美蘇中戰略三角上，美國聯中制蘇。

但該報導說，現在想拆散俄國與中國大陸將很難，兩國二○二二年、即俄烏戰爭爆發那年宣布中俄關係「上不封頂」，彼此除了深化軍事與情報合作，並協調在國際社會上的外交政策。俄國侵烏至今，中國也向俄國提供重要的經濟支持，包括電腦晶片和軍事工業使用的機具。

曾任美國國務院高官的費根葆認為，川普第二任試圖分裂中俄這兩個具意識形態相似性與共同戰略利益的大國，但川普政府至今的作為卻使西方世界分裂，反觀俄國同時與美中結盟。      

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

歐盟估川普鋼鋁關稅將對價值280億歐元出口造成衝擊

疑力挺普亭！川普拒稱俄羅斯「侵略者」 恐退出起訴俄國戰爭罪

川普命令重啟貿易調查 以關稅報復數位服務稅

美烏關係9天急降…澤倫斯基這5件事激怒川普 讓美國想撤回軍援

相關新聞

川普：澤倫斯基很快簽礦產協議

美國總統川普廿一日說，預料烏克蘭總統澤倫斯基很快會與美方簽礦產協議，作為終結俄烏戰爭作為的一環。華爾街日報（ＷＳＪ）廿二...

美威脅斷星鏈 逼烏簽協議

路透廿一日引述三位知情人士獨家報導，美國談判代表向基輔施壓，以取得烏克蘭的關鍵礦產，已提出否則將切斷烏克蘭使用美國科技富...

魯比歐：美不會放棄參與太平洋事務

美國國務卿魯比歐廿一日接受社群媒體Ｘ播出的專訪時說，美國是太平洋國家，將繼續保持在該地區的存在，這是美國的一條紅線；美國...

「反向尼克森」川普向普亭示好 意在離間中俄

華爾街日報廿二日報導，美國總統川普轉向俄羅斯總統普亭示好，部分原因旨在離間中俄關係，華府智庫卡內基國際和平基金會（ＣＥＩ...

打錯如意算盤？川普強逼烏克蘭簽礦產協議 專家反指：無利可圖

美國總統川普21日聲稱，與烏克蘭總統澤倫斯基「近乎」達成稀土礦產協議。澤倫斯基也聲明證實此事，但說仍需要敲定相關細節確保...

川普判斷失誤？美頻施壓烏國簽礦產協議 專家搖頭「恐無利可圖」

烏克蘭蘊藏許多重要礦產，而這正是美國總統川普急於取得的資源，但分析指出，烏克蘭有幾處礦床蘊含稀土，但這些礦床都尚未開採，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。