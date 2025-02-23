美威脅斷星鏈 逼烏簽協議

路透廿一日引述三位知情人士獨家報導，美國談判代表向基輔施壓，以取得烏克蘭的關鍵礦產，已提出否則將切斷烏克蘭使用美國科技富豪馬斯克旗下「星鏈」衛星網路系統的可能性。

美國川普政府要求基輔以五千億美元礦產來償付華府對烏戰時援助，但烏克蘭總統澤倫斯基已回絕，指稱美國還未提供具體安全保障。

路透指出，澤倫斯基本月拒簽美國財長貝森特帶來的初步礦產提議後，烏克蘭持續使用星鏈的問題就在美烏官員的幾次討論提起。一位知情人士說，美國俄烏問題特使凱洛格廿日會晤澤倫斯基時，就重提此事；烏方還被告知若不達成礦產協議，星鏈服務停供恐將迫在眉睫。

星鏈提供飽受戰禍的烏克蘭及其軍隊重要的網路連線。一位知情人士直言，烏克蘭仰賴星鏈、視其為指引方向的「北極星」，失去星鏈將是重大打擊。

紐約時報此前報導稱，台灣不願採用星鏈，主要就是顧忌馬斯克對中國大陸的立場，擔憂一旦北京施壓，他就會切斷星鏈服務，使台灣轉而研擬替代方案。俄國二○二二年二月侵烏後，馬斯克將數以千計星鏈終端設備運往烏克蘭，取代烏方遭俄國破壞的通訊裝置。

華府智庫大西洋理事會資深研究員哈靈說，星鏈是烏軍戰略的關鍵支柱，對操作無人機至關重要，失去星鏈將改變戰局。哈靈並指，烏俄目前在無人機使用和砲彈方面不分軒輊，烏軍有種類繁多的無人機戰力，包括海上無人機、監視無人機和遠程無人飛行載具。