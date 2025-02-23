川普：澤倫斯基很快簽礦產協議

美國總統川普廿一日說，預料烏克蘭總統澤倫斯基很快會與美方簽礦產協議，作為終結俄烏戰爭作為的一環。華爾街日報（ＷＳＪ）廿二日也引述知情人士報導，美烏正接近達成該協議，最快可能美東時間周六簽。

川普在白宮橢圓形辦公室指稱，「我們（美烏）將簽協議，希望能在接下來相當短的時間內（敲定）」；「我認為他們（烏克蘭）想要它，他們對（達成）協議感到很高興」。

白宮國安顧問沃茲廿一日也在美國馬里蘭州召開的年度保守派政治行動大會說，澤倫斯基會簽礦產協議；「各位很快就會看到，這對烏克蘭『有利』」；在川普領導下，這場戰爭很快會結束，「他是和平總統」。

澤倫斯基廿一日晚間則在影片演說提到，期望有公平的結果；烏美的談判人員正草擬協議；這是能強化烏美關係的協議，其中關鍵在於制定細節，以確保該協議的效益。

該協議將把有價值的礦產權利交給美國，川普政府已尋求基輔以此作為華府提供軍援抵抗俄羅斯的補償。ＷＳＪ引述獲簡報美烏相關談判的人士報導，該協議尚未完成，確切條款無從得知。

烏克蘭上周曾拒絕達成該協議，引發川、澤口水戰，有人擔憂美烏關係破裂。但ＷＳＪ報導，澤倫斯基前述發言顯然同意了協議。

不過川普廿一日又批評澤倫斯基。美國國家廣播公司（ＮＢＣ）、美國廣播公司（ＡＢＣ）及福斯新聞報導，川普聲稱，「老實說，我覺得澤倫斯基有沒有與談，不是很重要」；「我觀察他（澤倫斯基）好幾年，看著他的城市被毀、人民被殺、軍人被消滅，這我看好幾年了，也一直看他毫無籌碼地談判。他一點籌碼都沒有，姿態還很強硬，實在令人厭煩，我是受夠了」。

川普補充說，澤倫斯基已參加（俄烏）相關會議三年了，卻一事無成。三年過去，談判卻變得異常困難。但看看他的國家，早已殘破不堪。儘管川普「承認」二○二二年二月廿四日是俄國侵烏，但仍宣稱澤倫斯基及時任美國總統的拜登根本不該讓俄國發動攻擊。

川普廿一日在白宮與兩黨州長會面時，則說與俄國普亭談得很好，「但我與烏克蘭就沒辦法這樣談」。美國國務卿魯比歐廿一日也在社群媒體Ｘ播出的訪談，指控澤倫斯基在礦產協議上出爾反爾、耍美國，「令美方惱火」。川普還澄清並未計畫在五月九日訪問莫斯科，出席俄國慶祝二戰勝利的「偉大衛國戰爭勝利」八十周年活動。

另外，俄羅斯新聞社（ＲＩＡ）廿二日引述俄國外交部副部長雷雅布可夫報導，繼十八日在沙烏地阿拉伯的會談後，美俄代表計畫在兩周內再度會談，地點將在第三國。