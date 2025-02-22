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川普判斷失誤？美頻施壓烏國簽礦產協議 專家搖頭「恐無利可圖」

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川普判斷失誤？美頻施壓烏國簽礦產協議 專家搖頭「恐無利可圖」

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）。圖／路透資料照
美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）。圖／路透資料照

烏克蘭蘊藏許多重要礦產，而這正是美國總統川普急於取得的資源，但分析指出，烏克蘭有幾處礦床蘊含稀土，但這些礦床都尚未開採，且烏國的稀土濃度可能過低，或者難以開採。

法新社報導，根據2024年「世界礦業數據」（World Mining Data），烏克蘭是全球第40大礦產生產國（包括煤礦在內），並在2022年全球鐵礦產量中排第10名。

法國地質礦產調查局（Bureau of Geological and Mining Research）人員在內的地質學家，在2023年發表的烏克蘭研究中發現包括鐵、錳、鈾等100多種礦物資源。

各國通常會臚列對國家經濟或能源生產至關重要且具有戰略意義的礦物，美國這類名單大約有50種，歐洲聯盟（EU）則是超過30種。

歐盟執委會（European Commission）表示，烏克蘭是全球重要的鈦礦供應國，同時也是20多種關鍵原料的潛在來源。

根據「世界礦業數據」，烏克蘭是全球第8大錳礦生產國、第11大鈦礦生產國，以及第14大石墨生產國。

烏克蘭當局也曾說，烏國擁有歐洲最大的鋰礦礦藏之一，但迄今尚未開採。

稀土是17種金屬化學元素的合稱，為高科技消費電子產品和軍事裝備的重要生產原料。

烏克蘭並非以稀土礦藏聞名，川普（Donald Trump）特別宣布他想要稀土，並要求烏克蘭簽下協議，以稀土換取美國軍援來抵禦俄羅斯侵略。

美國地質調查所（US Geological Survey）的烏克蘭專家薩費洛娃（Elena Safirova）指出，烏克蘭有幾處礦床蘊含稀土元素，但這些礦床都尚未開採。

法國地質礦產調查局於2023年表示，烏克蘭擁有「可觀的稀土資源」，但若要進一步探勘或開發需要龐大投資。

烏克蘭政府曾提到，目前已知6座礦床蘊藏稀土金屬，若要開發諾佛波塔夫斯克礦床（Novopoltavske）可能必須投資3億美元，此處是全球最大的礦床之一。

技術上而言，烏克蘭政府列舉過的部分金屬元素像是鉭、鈮、鈹、鍶、磁鐵礦，並不在17種稀土元素之列。

另外，美國標準普爾公司（S&P）本月指出，由於烏克蘭的稀土濃度可能過低，或難以開採，開採烏克蘭稀土礦藏恐怕無利可圖。

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