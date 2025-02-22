控烏克蘭挑起戰端遭轟！川普改口認了俄羅斯侵烏：我5月沒要訪俄
美國總統川普日前指責烏克蘭發動戰爭，甚至批評烏克蘭總統澤倫斯基是「獨裁者」。對此，川普21日又改口稱，俄羅斯確實入侵了烏克蘭，敦促俄國總統普亭與澤倫斯基合作，甚至澄清他沒有打算5月9日出訪俄羅斯的「衛國戰爭勝利日」。
路透、泰晤士報報導，川普日前指責烏克蘭3年前根本不應該挑起戰爭，引起國內外批評，他21日接受福斯新聞採訪時坦承，俄羅斯入侵烏克蘭是出自普亭的命令。
川普說，「俄羅斯發動了襲擊，但澤倫斯基和時任美國總統拜登應該採取措施避免入侵。」同時，他還認為有機會達成烏克蘭和俄羅斯的和平協議，並透露自己目前沒有打算在5月9日出訪俄羅斯。
俄羅斯外長拉夫羅夫日前表示，中國國家主席習近平將在5月9日「紀念衛國戰爭勝利80周年」活動期間訪問莫斯科。據傳，普亭也邀請川普。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言