控烏克蘭挑起戰端遭轟！川普改口認了俄羅斯侵烏：我5月沒要訪俄

美國總統川普日前指責烏克蘭發動戰爭，甚至批評烏克蘭總統澤倫斯基是「獨裁者」。對此，川普21日又改口稱，俄羅斯確實入侵了烏克蘭，敦促俄國總統普亭與澤倫斯基合作，甚至澄清他沒有打算5月9日出訪俄羅斯的「衛國戰爭勝利日」。

路透、泰晤士報報導，川普日前指責烏克蘭3年前根本不應該挑起戰爭，引起國內外批評，他21日接受福斯新聞採訪時坦承，俄羅斯入侵烏克蘭是出自普亭的命令。

川普說，「俄羅斯發動了襲擊，但澤倫斯基和時任美國總統拜登應該採取措施避免入侵。」同時，他還認為有機會達成烏克蘭和俄羅斯的和平協議，並透露自己目前沒有打算在5月9日出訪俄羅斯。

俄羅斯外長拉夫羅夫日前表示，中國國家主席習近平將在5月9日「紀念衛國戰爭勝利80周年」活動期間訪問莫斯科。據傳，普亭也邀請川普。