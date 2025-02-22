扮白臉？美特使態度與川普迥異 讚澤倫斯基「勇敢領袖」緩和美烏關係

美國駐烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）結束為期3天的訪問後已於21日離開基輔，他在社群媒體上發文讚賞烏克蘭總統澤倫斯基是「飽歷戰火及勇敢無畏的領袖」，試圖緩和美烏緊張關係。美國總統川普近日頻頻抨擊澤倫斯基，甚至稱澤倫斯基為「獨裁者」，兩人緊張關係持續升溫。

凱洛格20日與澤倫斯基會面，21日離開基輔，他在社群媒體上發文稱，他與澤倫斯基及其「才華洋溢的國安團隊」進行「廣泛且積極的討論」，稱「與烏克蘭高層領袖一起度過漫長且緊張的一天」。

凱洛格此番樂觀言論，與川普及其親近人士群起抨擊澤倫斯基形成鮮明對比。川普日前聲稱烏克蘭應該對俄烏戰爭負責，還罵澤倫斯「做得很爛」。

川普21日甚至直言，認為澤倫斯基是否參加停火談判不重要，指澤倫斯基已經參加3年的會議，但什麼也沒完成，他讓達成交易變得非常困難。表示與俄羅斯總統普亭進行良好會談，反之與澤倫斯基的談判進行得沒那麼順利。