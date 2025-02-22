俄媒：普亭將與習近平通話 闡述俄美會談情況

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫宣布，俄羅斯總統普亭將與中國國家主席習近平通電話，預計將向中國同行闡述俄美會談情況。不過，報導並未提及明確的時間。

報導稱，普亭先前表示，近期將向金磚國家夥伴國領導人闡述俄美會談成果。佩斯科夫在回答有關是否應期待普丁與習近平電話交談的問題時稱：「值得期待」。

而目前普亭也在積極準備與美國總統川普進行直接會談，此次與習近平的通話似亦是為雙普會談前，取得習近平的諒解與信任。

美俄利雅德高層會談於2月18日舉行。 俄羅斯外交部長拉夫羅夫和俄羅斯總統助理烏沙科夫代表俄方出席會談。美國方則是白宮國家安全顧問沃茲、國務卿魯比歐以及美國中東問題特使威科夫。按盧比歐會後說法，雙方取得四點共識。

俄美在利雅德會談後，2月20俄外長拉夫羅夫即與大陸外長王毅在南非的約翰尼斯堡舉行的G20外長會外進行場邊會面，據俄羅斯衛星通訊社報導，拉夫羅夫與王毅討論了「與美國的關係」以及烏克蘭危機。顯示拉夫羅夫已向王毅匯報了利雅德會談的情況。而王毅則向拉夫羅夫表示，無論情勢如何演變，中俄友善的根基牢不可破，大國的國際道義責無旁貸。

不過，普亭與習近平通話，由普亭親自向習近平說明俄美關係進展，似意味俄中繼續鞏固頂層信任關係的積極意願。

習近平與普亭曾在1月21日即美國總統川普就任次日就舉行過視頻會晤。據當時塔斯社援引俄聯邦總統外事助理烏沙科夫的說法，兩國元首進行了長達1小時35分鐘的視頻通話，並稱雙方在友好氣氛中詳細討論了雙邊和國際問題。烏沙科夫並稱，普京在與習近平交談時指出，莫斯科願意與華盛頓就烏克蘭衝突進行對話。