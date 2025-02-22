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川普曝「近乎」與烏克蘭達成礦產協議！澤倫斯基也證實了

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川普曝「近乎」與烏克蘭達成礦產協議！澤倫斯基也證實了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普21日聲稱，與烏克蘭總統澤倫斯基「近乎」達成稀土礦產協議。法新社
美國總統川普21日聲稱，與烏克蘭總統澤倫斯基「近乎」達成稀土礦產協議。法新社

美國總統川普21日聲稱，與烏克蘭總統澤倫斯基「近乎」達成稀土礦產協議。同時，澤倫斯基也發聲明證實，將迅速與美方達成協議，但仍需敲定細節以確保有效性。

CNN報導，川普在白宮橢圓辦公室說，「我認為我們已經非常接近（達成稀土礦產協議）了。我想他們想要它。他們對此感覺很好，這是一件意義重大的事，他們想要，這能讓我們留在那個國家，他們對此非常高興。我們拿回了我們的錢。」

衛報報導，美國安顧問沃茲（Mike Waltz）21日也表示，預計澤倫斯基很快就會與美國簽署礦產協議，作為與俄羅斯停戰的談判條件之一。

沃茲在保守黨政治行動會議（CPAC）上發表講話時表示：「最重要的是，澤倫斯基總統將簽署這項協議，你們將在短期內看到這點。」

他表示，擬議的夥伴關係將使美國能夠獲得烏克蘭關鍵礦產資源，包括鋁、鎵和氚。這些材料對於核研究和半導體等先進技術製造至關重要，且具有重要的軍事應用價值。沃茲還說，這項協議被定位為美國納稅人收回部分烏克蘭國防投資的一種方式，美國對烏克蘭的援助已超過1750億美元。

沃茲還表示，澤倫斯基去年9月首次提出對這項交易有興趣，作為他尋求美國投資其「勝利計畫」的一部分。

紐約時報報導，澤倫斯基21日晚間也發聲明表示，烏克蘭將「迅速且明智地」與美國達成稀土礦產協議，稱他的談判代表正與美方合作達成一項可加強雙方關係的協議，但仍需敲定細節以確保有效性，期待有個公正結果。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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