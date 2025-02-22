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再批澤倫斯基「沒底牌」可亮！川普：他是否參加停火談判不重要

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普（圖右）和烏克蘭總統澤倫斯基（圖左）近期經常隔空交火。法新社
美國總統川普（圖右）和烏克蘭總統澤倫斯基（圖左）近期經常隔空交火。法新社

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基近期經常隔空交火，關係急轉直下，川普21日表示，澤倫斯基沒有「底牌」，是否出席停火談判會議並不重要，並警告，俄羅斯總統普亭如果想要的話，可以占領整個烏克蘭。

CNN報導，川普接受福斯電視台訪問時被問到，俄羅斯是否應對這場戰爭負責。當川普提到澤倫斯基時表示，「我已經觀察他很多年了，我一直看著他不帶底牌進行談判，他沒有籌碼。」還說「你會厭倦它，我受夠了。」

川普指澤倫斯基已經參加3年的會議，但什麼也沒完成，所以認為他出席會議並不是很重要，直言「他讓達成交易變得非常困難，但看看他的國家發生了什麼，它已經被毀掉了。」

川普還聲稱，如果普亭願意，他可以占領整個烏克蘭，並補充說，這就是為什麼澤倫斯基應該努力與與俄羅斯達成協議。稱「他（普亭）是想要達成協議，但他不必然非得達成，因為如果他願意，他可以得到整個國家。」

川普嚴厲批評美國前總統拜登和澤倫斯基，指責他們沒有盡全力，以避免俄羅斯在2022年入侵烏克蘭。

川普還說，本來可以很容易地說服普亭放棄此想法，但他們不知道該如何開口，最後川普補充說，這場戰爭根本不應該發生。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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