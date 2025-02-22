川普：澤倫斯基參與俄烏停火談判「並非很重要」

美國總統川普今天指出，他認為烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）沒必要出席目的在結束俄烏戰爭的談判。

法新社報導，川普接受福斯新聞（Fox News）訪問表示：「我認為他參與會談並非很重要。」

川普說：「俄烏戰爭3年了，他讓達成協議變得非常困難。」

澤倫斯基今天則與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）通話，兩人談論「實現烏克蘭公正和平的途徑」。

德國總理發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）在聲明中指出，蕭茲和澤倫斯基同意，「烏克蘭必須參與未來烏克蘭和平談判，歐洲安全問題必須與歐洲國家共同討論」。