美保守派媒體「紐約郵報」訓斥川普 怒批蒲亭才是獨裁者

針對美國總統川普批評烏克蘭總統澤倫斯基是「獨裁者」一事，就連美國保守派媒體「紐約郵報」也看不下去，於今天訓斥川普的言論，強調俄羅斯總統蒲亭才是獨裁者。

「紐約郵報」（New York Post）在今天頭版封面上，放上蒲亭（Vladimir Putin）的照片，並且顯示美國及烏克蘭的國旗，封面寫道「總統川普（DonaldTrump）：這是獨裁者」。

昨天，「紐約郵報」才發表社論，題為「總統川普：蒲亭是獨裁者，忽視烏俄戰爭的十大真相，我們將面臨危險」。

文中列舉的十大真相包括：一、無論川普數日前怎麼說，是蒲亭發動這場戰爭。二、俄羅斯正在為征服而戰，三、烏克蘭正為獨立而戰。四、烏克蘭人不是俄羅斯人。五、蒲亭是獨裁者。

六、澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不是獨裁者。七、俄羅斯不是美國的朋友。八、烏克蘭是美國的朋友。九、蒲亭不能相信。十、美國對烏克蘭的援助並沒有白費。