美保守派媒體「紐約郵報」訓斥川普 怒批蒲亭才是獨裁者
針對美國總統川普批評烏克蘭總統澤倫斯基是「獨裁者」一事，就連美國保守派媒體「紐約郵報」也看不下去，於今天訓斥川普的言論，強調俄羅斯總統蒲亭才是獨裁者。
「紐約郵報」（New York Post）在今天頭版封面上，放上蒲亭（Vladimir Putin）的照片，並且顯示美國及烏克蘭的國旗，封面寫道「總統川普（DonaldTrump）：這是獨裁者」。
昨天，「紐約郵報」才發表社論，題為「總統川普：蒲亭是獨裁者，忽視烏俄戰爭的十大真相，我們將面臨危險」。
文中列舉的十大真相包括：一、無論川普數日前怎麼說，是蒲亭發動這場戰爭。二、俄羅斯正在為征服而戰，三、烏克蘭正為獨立而戰。四、烏克蘭人不是俄羅斯人。五、蒲亭是獨裁者。
六、澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不是獨裁者。七、俄羅斯不是美國的朋友。八、烏克蘭是美國的朋友。九、蒲亭不能相信。十、美國對烏克蘭的援助並沒有白費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言