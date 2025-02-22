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「給中侵台藉口」 馬克宏籲川普勿對俄示弱

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

預定廿四日訪問華府並與美國總統川普會談的法國總統馬克宏，廿日在共一小時的社群媒體直播指稱，會對川普說別對俄羅斯總統普亭示弱，以免讓中國大陸以為有權入侵台灣。

馬克宏在前述網路直播答覆網友對有關俄烏終戰的提問。他聲稱「我了解川普，我尊重他，我也相信他尊重我」。馬克宏提到會對川普直言面對普亭不能示弱，「這不是你（川普）的作風、也不符你的個性，也不符你的利益」。

馬克宏還說自己和川普關係「順暢」，但個性不同。馬克宏認為川普創造不確定性，「因為他想達成交易」，這也使普亭摸不清川普（下一步）將做什麼或他可能怎麼做。

馬克宏宣稱，在面對普亭時，川普別忘了後面還有中國及伊朗；若向普亭示弱，會造成烏克蘭在糟糕的和談協議下屈服，也有損川普在面對中國以及遏止伊朗核武計畫上的可信度，未來會更難因應中伊，「這會是巨大的戰略錯誤」。

馬克宏緊握拳頭說，「你不想中國去挑戰台灣或其他國家，那應如何解釋中國無權入侵台灣，卻坐視俄國侵烏？」他補充說，讓烏克蘭落入俄國手中，會在台灣議題上向北京發出一個戰略信號。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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