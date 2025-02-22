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魯比歐：雙普會有譜 時程不確定

聯合報／ 編譯茅毅、記者陳熙文／綜合報導
外傳美國總統川普和俄羅斯總統普亭的峰會可能也在沙烏地阿拉伯舉行，但美俄雙方都說地點尚未敲定。圖為美國國務卿魯比歐十七日赴沙國利雅德出席美俄會談。（路透）
外傳美國總統川普和俄羅斯總統普亭的峰會可能也在沙烏地阿拉伯舉行，但美俄雙方都說地點尚未敲定。圖為美國國務卿魯比歐十七日赴沙國利雅德出席美俄會談。（路透）

美國國務卿魯比歐廿日說，總統川普與俄羅斯總統普亭可能會面，主要將取決於美俄能否在結束俄烏戰爭上有所進展。對川普日前提到二月底美俄可能有「雙普會」，魯比歐則說「我不知道時程」。

魯比歐廿日在社群媒體Ｘ播出的訪談中提到，「我認為此一會談（美俄峰會）舉行的時機，主要將取決於我們（美俄）能否在終結俄烏戰爭上取得進展」。

魯比歐還說，川普想了解俄方是否真想要結束這場戰爭，那「唯一方法是測試他們（俄國），基本上是和他們接觸並問道，你們是認真的嗎？那你們有什麼要求？你們的公開及私下訴求有什麼不同？」

魯比歐指稱，「我們（美俄）唯一達成的共識是我們會談和平事宜。他們提議、願做出讓步和考慮的內容都將決定他們是否真心想要和平」。他並表示十八日在沙烏地阿拉伯利雅德對俄國外長拉夫羅夫表明，美方要知道雙普會要談什麼，才會舉行會談。

白宮國安顧問沃茲廿日呼籲烏克蘭總統澤倫斯基回到談判桌，這是烏方「前進的機會」。沃茲聲稱川普現在「顯然對澤倫斯基很失望，他既不參與談判，也不願抓住我們給他的機會（指礦物協議）」。對最近美烏領袖間的口水戰，澤倫斯基同日放軟說兩國的牢固關係會造福世人。

沙烏地新聞社（ＳＰＡ）報導說，普亭廿日則與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼通話，稱讚沙國作為東道主，為俄美「富有成效」的會談提供支持。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿一日說，對美俄峰會的地點尚無進展，但普亭很快會和中國大陸國家主席習近平通話。路透報導說，美俄此前均提到沙國是可能的雙普會地點。

中共中央政治局委員兼中國外長王毅廿日在廿國集團（Ｇ２０）外長會議也明言，對俄烏戰爭，中方支持一切致力和平的作為，包括美俄最近達成的共識，期待各當事方能找到彼此關切、可持續與持久的解方。魯比歐並未與會，他此前宣稱「我的工作是促進美國利益，而非浪費稅金或聽任反美主義」。

英國金融時報引述北約（ＮＡＴＯ）成員國羅馬尼亞總統幕僚長、國防與國安顧問迪亞科內斯庫報導，俄方代表在沙國會談曾進一步要求北約撤出東歐，美方代表雖拒絕，仍引發歐洲擔憂。迪亞科內斯庫稱情勢恐瞬息萬變，無法保證川普最終不會向普亭妥協。

反對強行改變台海現狀

【國際中心／綜合報導】美國國務卿魯比歐廿日受訪被問到若中國大陸對台灣採取行動，美國是否將保台時說，美國反對任何形式的脅迫或強行改變現狀。美方不尋求引發衝突，但也不希望看到衝突。

魯比歐廿日在社群媒體Ｘ的訪問說，美國對台承諾一向清楚明確，多年來也透過多屆政府展現。「我們反對任何形式的脅迫或強行改變現狀。這一直是我們的政策，也將繼續是我們的政策」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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