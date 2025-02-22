魯比歐：雙普會有譜 時程不確定

美國國務卿魯比歐廿日說，總統川普與俄羅斯總統普亭可能會面，主要將取決於美俄能否在結束俄烏戰爭上有所進展。對川普日前提到二月底美俄可能有「雙普會」，魯比歐則說「我不知道時程」。

魯比歐廿日在社群媒體Ｘ播出的訪談中提到，「我認為此一會談（美俄峰會）舉行的時機，主要將取決於我們（美俄）能否在終結俄烏戰爭上取得進展」。

魯比歐還說，川普想了解俄方是否真想要結束這場戰爭，那「唯一方法是測試他們（俄國），基本上是和他們接觸並問道，你們是認真的嗎？那你們有什麼要求？你們的公開及私下訴求有什麼不同？」

魯比歐指稱，「我們（美俄）唯一達成的共識是我們會談和平事宜。他們提議、願做出讓步和考慮的內容都將決定他們是否真心想要和平」。他並表示十八日在沙烏地阿拉伯利雅德對俄國外長拉夫羅夫表明，美方要知道雙普會要談什麼，才會舉行會談。

白宮國安顧問沃茲廿日呼籲烏克蘭總統澤倫斯基回到談判桌，這是烏方「前進的機會」。沃茲聲稱川普現在「顯然對澤倫斯基很失望，他既不參與談判，也不願抓住我們給他的機會（指礦物協議）」。對最近美烏領袖間的口水戰，澤倫斯基同日放軟說兩國的牢固關係會造福世人。

沙烏地新聞社（ＳＰＡ）報導說，普亭廿日則與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼通話，稱讚沙國作為東道主，為俄美「富有成效」的會談提供支持。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿一日說，對美俄峰會的地點尚無進展，但普亭很快會和中國大陸國家主席習近平通話。路透報導說，美俄此前均提到沙國是可能的雙普會地點。

中共中央政治局委員兼中國外長王毅廿日在廿國集團（Ｇ２０）外長會議也明言，對俄烏戰爭，中方支持一切致力和平的作為，包括美俄最近達成的共識，期待各當事方能找到彼此關切、可持續與持久的解方。魯比歐並未與會，他此前宣稱「我的工作是促進美國利益，而非浪費稅金或聽任反美主義」。

英國金融時報引述北約（ＮＡＴＯ）成員國羅馬尼亞總統幕僚長、國防與國安顧問迪亞科內斯庫報導，俄方代表在沙國會談曾進一步要求北約撤出東歐，美方代表雖拒絕，仍引發歐洲擔憂。迪亞科內斯庫稱情勢恐瞬息萬變，無法保證川普最終不會向普亭妥協。

反對強行改變台海現狀

【國際中心／綜合報導】美國國務卿魯比歐廿日受訪被問到若中國大陸對台灣採取行動，美國是否將保台時說，美國反對任何形式的脅迫或強行改變現狀。美方不尋求引發衝突，但也不希望看到衝突。

魯比歐廿日在社群媒體Ｘ的訪問說，美國對台承諾一向清楚明確，多年來也透過多屆政府展現。「我們反對任何形式的脅迫或強行改變現狀。這一直是我們的政策，也將繼續是我們的政策」。