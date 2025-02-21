控擬議礦產協議出爾反爾 魯比歐：川普對澤倫斯基「非常生氣」

美國國務卿魯比歐接受記者赫瑞吉（Catherine Herridge）專訪時表示，美國總統川普最近對烏克蘭總統澤倫斯基提出的批判性言論，是因為川普對澤倫斯基的行為感到不滿。

烏克蘭真理報21日引述美國國務院新聞處發布的訪談逐字稿報導，赫瑞吉問及川普稱澤倫斯基為「未經選舉的獨裁者」的言論時，魯比歐回應指出，「我認為川普總統對澤倫斯基總統非常生氣，而且理所當然」，特別是因為他對美援缺乏感激，並拒絕簽署烏克蘭自然資源協議。

魯比歐先提到了前總統拜登也曾對澤倫斯基有挫折感的往事，接著指出，「坦白說，我個人感到非常生氣，因為我們與澤倫斯基總統進行了交談，副總統與我，我們3個人。我們討論了這個關於礦權的問題，我們向他們解釋，聽好，我們想要與你們建立合資企業，不是因為我們想要從你們的國家偷，而是因為我們認為這實際上是一種安全保障」。

根據逐字稿，魯比歐透露，澤倫斯基已表達締結協議的願望，「他說，當然，我們想要做這筆交易，這一切都非常合理，但「唯一的問題是，我需要跑過立法程序，他們必須批准」。

魯比歐接著說，「我在2天後讀到澤倫斯基在外面說，我拒絕了這筆交易，我告訴他們不行，我們不會這麼做。嗯，這不是在那次會議上發生的事情。所以，你開始對某人感到不滿，我們正在努力幫這些人」。

魯比歐指出，川普在訊息中提出的要點之一是，不是說我們不關心烏克蘭，而是烏克蘭位於另一個大陸，不會直接影響美國人的日常生活，「我們關心，因為對我們的盟友，乃至全世界都有影響。對此，應該有一定程度的感激之情」，而不是「看到他在外面指責總統活在一個假訊息世界中，這是高度、非常適得其反」。

魯比歐也確信，川普準備好朝和平努力，「因為他關心烏克蘭，希望澤倫斯基能成為這方面的夥伴，而不是在外面放某種的反擊性訊息（counter-messaging），試圖在這方面強逼我們的人，這樣不會有什麼成效」。