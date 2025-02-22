與俄唱反調！陸力促歐洲參與烏克蘭和談 合作之手背後有深層用意

（德國之聲中文網）周四（2月20日）在南非約翰內斯堡舉行的二十國集團（G20）外長會議上，中國外交部長王毅發言提到烏克蘭戰爭時說，中國始終主張危機盡早和平解決，「中國支持一切致力於和平的努力，包括最近美國和俄羅斯達成的共識，期待各當事方能夠找到照顧彼此關切、可持續和持久的解決方案。」

但他所說的當事各方，是否也包括歐洲？

幾天前，中國駐聯合國大使傅聰在安理會發言時也表示，「期待所有當事方和利益攸關方都能參與到和談進程中來，」他更明確地說：「戰事發生在歐洲大地，歐洲有必要為和平發揮作用。」

而此前，俄羅斯外長拉夫羅夫在沙特與美國國務卿魯比歐會晤前就表示，沒有計劃讓歐洲加入談判。他說，「我不知道，歐洲在談判桌上能做什麼。」

與莫斯科唱反調？

烏克蘭戰爭爆發以來，中俄始終表現得極為協調一致。是什麼原因讓中國在歐洲參與和談的問題上與莫斯科步調不一呢？

中國有分析人士看出了其中的「遠見」。時政博主「瞰全球」發文稱：「對俄羅斯來說，只要歐洲不參與談判，那美國反正早就想出賣歐洲和烏克蘭了，俄美當然很快就能達成協議。」他認為中國為歐洲說話則有更深一層考慮：「只有當歐洲覺得自己安全了，他們才能徹底慢慢從對美國的依賴中走向戰略獨立」。而這不管是對中國還是俄羅斯，都將是「大大的助益」。

如果俄美這兩個冷戰中的宿敵之間就烏克蘭和平達成交易，也將關乎歐洲大陸的安全架構。最遲在美國副總統范斯上周在慕尼黑安全會議上向歐洲國家發難之後，歐洲面臨的挑戰凸顯得淋漓盡致。

而川普政府直接同因戰爭罪行受到國際社會制裁和譴責的莫斯科開啟對話，卻不讓歐洲和烏克蘭參與的事實表明，美國已經告別了上一任政府的聯盟政策，拋棄了多邊合作的途徑。

中國伸出合作之手

而中國從歐亞大陸另一邊向歐洲伸出了合作之手。在慕尼黑安全會議上，中國外長王毅直接點到了美國的痛處，指出中國負擔了聯合國支出的20%，中國在全面落實巴黎氣候保護協議，「從不搞例外主義，更不搞『合則用不合則棄』」。

他表示中國推動的是「平等有序的世界多極化」。他還呼籲歐洲與中國更緊密合作，強調「中方始終認為歐洲是多極世界的重要一極，中歐雙方是夥伴而不是對手」。

德國雷根斯堡大學政治學教授比爾林（Stephan Bierling）評論王毅的表述是「虛偽」和「口是心非」。他說，中國總是談論多極化世界，但實際上考慮的是自己的勢力範圍；中國將自己展示為基於規則的世界秩序的代表，實際上卻一再破壞這一秩序。「然而現在他（王毅）的說法會得到更多的回應，因為范斯根本沒有談到美國的外交政策。他甚至認為歐洲人沒有資格參與國際政治重大問題的討論，」比爾林說，作為職業外交家，王毅不可能沒有察覺這一點。

把歐洲推向戰略自主

柏林科學與政治基金會（SWP）的中國問題專家史丹策（Angela Stanzel）則警告指出，中國試圖分裂西方世界的民主國家。她與喬納森．米歇爾（Jonathan Michel）共同撰寫的一份研究寫道：「如果跨大西洋關係出現嫌隙，比如因為川普大幅減少援助烏克蘭，北京立刻會利用這一機會，敦促歐洲國家走向戰略自主。」

「中國的目的是，讓歐洲盡可能地與美國拉開距離，並改善與中國的關係。」作者認為，作為反應，包括德國、法國在內的歐盟國家應該強化歐盟委員會的地緣政治路線，在與中國的關係中最大限度降低風險，防範中國，並在新的層面上進行更深入的跨大西洋對話。

北京智庫中國與全球化中心的聯合創立者、經濟學家王輝耀認為，川普崇尚交易，對中國不一定是壞事：「歐盟可以跟他交易，俄羅斯可以跟他交易，中國也可以跟他交易的話，那他就淡化意識形態，淡化價值觀，淡化人權，」他認為這「實際上也給世界各國帶來了一些機會，這樣也給歐洲提供了很多空間，他在中美之間有很多空隙。也給中國提供了機會，中國可以（游刃）在歐美之間。」

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