度假之旅？俄逾千傷兵赴北韓療養院 無醫療服務卻有泳池桑拿

俄烏戰爭爆發三年，雖然或有停戰迹象，惟交戰雙方仍不斷傳出傷亡。英國傳媒訪問一名俄軍傷兵，談及最近到北韓養傷的情況，形容在北韓的經歷像度假一樣。

《衛報》2月20日報道，一名化名阿列克謝（Aleksei）在烏克蘭戰場遭榴彈碎片擊中腳部受傷，獲准返回家鄉海參崴（俄稱符拉迪沃斯託克，Vladivostok）養傷。他為了可以盡快康復及遠離當地，就向軍方申請保送到黑海或阿爾泰山脈（Altai mountains）的療養院。

阿列克謝的上司其後指對方要求這些熱門療養地已經額滿，因此安排他乘2小時飛機到平壤，再轉到東岸城市元山的療養設施。他直言沒預計過會到北韓，但認為一試無妨。

報導提到，北韓接收數以千計像阿列克謝一樣的俄軍傷兵，而在當地一週的養傷之旅中，阿列克謝稱與廿多兵同鄉住在一個設有泳池和桑拿的設施內，大家一起打乒乓球及玩撲克牌消磨時間。

他形容設施非常乾淨，整體環境不錯，而且陽光充沛，惟伙食「淡而無味」及沒有肉食；最重要的是，設施內沒有提供療養院通常都會提供的醫療服務。這名傷兵又表示設施內的酒精飲品得來不易，他和其他傷兵亦禁止在晚間外出或與當地人接觸。

俄烏戰爭爆發以來，數以萬計俄軍傷兵獲准回家，當中不少人都有參與官方資助的復康計劃。不過俄羅斯負責安排前往療養設施的退伍軍人組織就沒有公開宣傳到北韓、或是在當地的片段等。直到今個月官方《俄羅斯報》（Rossiyskaya Gazeta）刊登俄羅斯駐北韓大使馬採戈拉（Alexander Matsegora）的訪問時，才首次披露「數以千計」俄軍在北韓的療養院及醫療設施養傷，強調他們在當地的一切費用都是完全免費。

馬採戈拉稱，莫斯科方面向北韓提議至少補償這些傷兵的部分開支，但對方婉拒，並叫俄方無需再提。

俄羅斯國防部未有回應報道，亦未知除了元山以外，北韓有否向俄羅斯開放其他醫療中心容納傷兵。有俄羅斯旅行社的代表稱，這些復康團只容許遠東地區的俄軍人員報名，指有數百人參加，但提到北韓有能力收容「更多、非常多」俄軍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

北韓士兵遭俘虜後爆料戰場上經歷 今後欲脫北投韓 韓國：願接納

美智庫：北韓轉播英超 「曼迷」金正恩一理由封殺熱刺

文章授權轉載自《香港01》