克宮：美俄意識到川普和普亭會面必要性 但尚未確定具體細節

英國天空新聞報導，俄羅斯克里姆林宮21日上午表示，美俄雙方意識到美國總統川普和俄國總統普亭會面的必要性，但尚未確定會面具體細節。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示：「目前尚無關於普亭和川普會面的具體細節。雙方都意識到會面的必要性，這點在美俄代表團於沙烏地阿拉伯首都利雅德會面期間，就曾被提起。兩國總統都曾表示希望和彼此會面。有指示要求相關當局，要為美俄兩國總統會面做好準備。進行準備工作期間，所有細節都會被討論。」

川普和普亭上周通話後，克里姆林宮稱兩人可能在本月會面，儘管首次會面可能需要更長時間準備。川普也在18日透露本月可能和普亭會面。