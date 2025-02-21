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極低高度朝俄轟致命炸彈 烏克蘭空軍F-16執行任務照片首曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一架烏克蘭空軍的F-16戰機2月14日飛過基輔州上空。資料照片。美聯社
一架烏克蘭空軍的F-16戰機2月14日飛過基輔州上空。資料照片。美聯社

烏克蘭真理報20日報導，關注俄烏戰爭的互動媒體「Frontliner」分享了烏克蘭空軍F-16戰機在其中一個前線地區的照片。

根據報導，「Frontliner」創辦人兼總編輯杜布查克（Andrii Dubchak）在臉書發布了4張照片，寫到「我們正在戰場報導一個重型無人機單位，突然間，噴射引擎的轟隆作響聲越來越大，一架飛機以極低的高度朝著前線飛行，消失在附近一片林區之後」。

一位士兵說，「一架F-16，有著加掛油箱」。就在1、2分鐘後，該架F-16掉頭，再次飛過他們。杜布查克表示，「在某個地方，俄羅斯人可能已經在火中大喊大叫，或是綁著止血帶（tourniquets）到處亂跑」。士兵則澄清，「不，不是綁著止血帶，而是驅血繃帶（Esmarch bandages）」。

杜布查克表示，這架突如其來的F-16在天空中留下了引擎的尾跡，在快速爬升中，朝推進的俄軍發射了致命的炸彈，「這景象振奮了我們的精神」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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