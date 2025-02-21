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公開翻臉早能預料！川普核心圈幾乎無支持者 盼選舉替換澤倫斯基

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基19日在基輔舉行記者會。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基19日在基輔舉行記者會。美聯社

美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基近日公開翻臉，隔空打起了口水戰。紐約郵報20日獨家披露，澤倫斯基在川普的核心圈子幾乎沒有支持者，而兩人關係惡化有可能會破壞烏克蘭在與和平談判中的地位。

根據報導，儘管美烏兩國領導人關係惡化似乎突如其來，但一位熟悉白宮討論的消息人士表示，「這對我來說不是什麼新鮮事」。該人士又指，「我在幾個月前聽過是時候舉行選舉，並且選出新領導階層了」，還稱雙方關係的公開破裂是早就預料到的事情，而且白宮西廂內部廣泛存在反澤倫斯基情緒。

前述消息人士談到澤倫斯基時說，「真正的問題是，有誰告訴過川普，他們確實很喜歡他嗎？」。另一位接近川普的消息人士同意該評估，還說，「對於澤倫斯基和世界來說，最佳情況是他立即離開去法國」。

同時，一名白宮官員私下吐露了反澤倫斯基觀點，「就像教宗，我對禁止教會的人沒有好感」；此人是指澤倫斯基2024年8月頒布法律，取締與俄羅斯正教會（Russian Orthodox Church）有關聯的宗教組織，而俄羅斯正教會與克里姆林宮關係密切。

該官員補充指出，共和黨「在烏克蘭上是一個大帳篷」，並假定「白宮內有些人對澤倫斯基抱持傳統的共和黨觀點」，但沒有提出任何例子。

紐郵指出，包括國家安全顧問沃茲在內，白宮的前烏克蘭支持者已經支持川普，嚴厲批評澤倫斯基，也停止攻擊俄羅斯總統普亭。沃茲20日在白宮記者會上表示，「川普總統現在顯然對澤倫斯基總統感到非常沮喪」。同時，烏克蘭一位國會議員宣稱「原本將要出售的武器已經停止供應」後，沃茲似乎也表明，軍火轉讓正在放緩。

一位匿名受訪的烏克蘭政治分析師兼現役士兵表示，「川普政府顯然不喜歡澤倫斯基，並且盡一切讓大家知道這一點。美國總統最近的講話顯示，他希望烏克蘭盡快選舉，讓更具談判空間的某人取代澤倫斯基，這個人可能是川普及其盟友信任的人，軍事領導人或商人」。

華府內部人士則表示，如果烏克蘭要舉行選舉，沒有明顯的候選人會得到川普的青睞。

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