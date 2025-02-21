馬克宏：會給烏克蘭安全保障 但非明天就派兵

法國總統馬克宏今天表示，在與俄羅斯達成最終停火後，法國會給烏克蘭安全保證，但他不打算「明天就派兵到烏克蘭」。

歐洲各國對美國總統川普近日將矛頭轉向烏克蘭總統澤倫斯基感到震驚，現一面重申基輔會繼續保有歐洲的支持，同時另一方面也想訴諸華府轉圜。

彭博（Bloomberg News）披露，英、法已起草由歐洲主責的向烏克蘭派兵計畫，確保達成停火與和平協議後俄國不會再襲擊烏克蘭，但計畫的前提是川普政府同意奧援這支歐洲部隊，包括美方提供空優和情報。

擬議中的駐烏歐洲部隊不到3萬人，將部署於烏克蘭主要城市、港口和關鍵基礎設施。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與英國首相施凱爾（KeirStarmer）下週雙雙出訪華府，施凱爾屆時將說服川普同意。

然而法國24台（France 24）報導，馬克宏今天在答覆法國網友提問時說：「我還不打算明天就派兵到烏克蘭，現考量的是經談判達成後，再派兵確保和平。」還說他會要川普別在面對俄國總統蒲亭時就「軟掉」。

白宮表示，川普將於24日在華府接見馬克宏、27日接見施凱爾。

美俄雙方代表18日排除烏克蘭於沙烏地雙邊會談，川普當天會後稱烏克蘭「本不該讓戰爭發生」，除暗示烏克蘭也須對戰爭負責外，也質疑澤倫斯基任期屆滿卻不改選的執政合法性。

澤倫斯基反批川普「活在假訊息世界」後，川普回轟對方「是個未經選舉的獨裁者」，還要澤倫斯基「最好快點行動，否則將失去你的國家」，雙方關係急降。

政治新聞網Politico.eu引述一名近日觀察局勢的歐洲外交官說：「我們現在所面對者，是一個由都想摧毀歐洲的俄國總統與美國總統所組成的聯盟。昔日的美歐跨大西洋聯盟完蛋了。」

然而歐洲此岸並非每個人都做如是想，尤其是立場與川普較接近黨派。定期與川普有聯繫的前英相強生（Boris Johnson）就說歐洲反應過頭。

強生說：「川普這些聲明不是為精準描述事實，只是想嚇嚇歐洲人並要他們也拿出實際行動。」

基輔方面，澤倫斯基起初想藉川普商人性格之便，用烏克蘭諸如鋰礦等關鍵礦產換取美國持續提供軍事支持，但目前看似乎弄巧成拙；川普如今要求的是這些礦產應作為對美國先前援烏的補償。

Politico.eu直言，若川普是從他眼中的美國利益為出發點與俄國談判，而非以烏克蘭與歐洲安全為考量，則川普所認為的「爛協議」定義，恐與歐洲迥異。

尤其在美歐關係上，川普已表明為取得丹麥所屬的格陵蘭不惜動用武力，這個想法讓北約兩成員間出現武裝衝突成為可能；川普近期祭出的關稅大棒很多也都指向歐盟。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）俄國-歐亞事務主任尼克西（James Nixey）表示，川普與他的團隊不是採取與俄國對立的立場來談判，「現實是當前這批共和黨人對俄烏一視同仁。與俄方打交道的方法有一種是收起軍事手段而盡量滿足對方，也許他們已準備好這麼做了」。