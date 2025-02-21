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烏克蘭前議員：中國不能當俄烏調解者

中央社／ 台北21日電

俄烏戰爭將屆滿3週年，烏克蘭前國會議員霍普科今天說，中國想當俄烏之間的調解者，但烏克蘭不允許中國這麼做，她提醒台灣應重視中國正在進行「打台灣不如買台灣」的策略，因為投資在社群媒體、操控資訊，比買軍事武器等，不需要花很多錢。

哈利法克斯（Halifax）「台北論壇：連結民主與安全」20、21日在台灣舉行，今天進入第二天議程，超過70國的政要、專家及學者與會。上午進行主題論壇「民主=韌性」，由烏克蘭前國會議員霍普科（HannaHopko）、美國前駐南韓大使李模楷（MarkLippert）、美國前白宮副國家安全顧問博明（MattPottinger）、民進黨立委范雲等人與談。

霍普科表示，中國試圖擔任俄烏之間的調解者，但烏克蘭不允許中國這麼做，因為中國實際上提供俄羅斯武器零組件等方式，協助俄羅斯攻擊烏克蘭；她指出，如果美國退出歐陸事務，代表中國參與歐洲的角色將會增強，而民調顯示有64%的烏克蘭民眾認為，不能在不知道安全保障的情況下，就開始談判如何結束俄烏戰爭。

部分國際輿論認為烏克蘭應進行總統大選，霍普科指出，俄羅斯除了軍事侵略烏克蘭，還想造成烏克蘭社會不安，而根據烏克蘭法律，戒嚴時期不能進行總統大選，且現在士兵在戰壕、人民在戰場，當國土遭受侵占時，要如何能夠進行公平選舉，而且俄羅斯希望烏克蘭進行總統大選就是要扶植親俄政權，烏國總統大選應等到戰爭結束後再進行。

霍普科也說，中國所採取策略相當聰明，利用「打台灣不如買台灣」的策略，投資在社群媒體、操控資訊，比起購買軍事武器、彈藥等，不需要花很多錢。

博明表示，從中國領導人習近平角度，最好的結果是俄羅斯完全控制烏克蘭，而最糟糕的結果是烏克蘭擊敗俄羅斯，如果兩方都無法勝利，最好的情況是變成持久戰。

博明認為，大家都希望看到戰爭結束，但這必須以烏克蘭政府和人民能夠接受的條件結束戰爭，如果達成對烏克蘭安全保證的協議會是最好的結果，但顯然俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）現在對此不感興趣，蒲亭可能需要輸得夠慘才會開始考慮。

博明說，中共透過法律戰、心理戰、輿論戰等「三戰」，影響民眾的想法，並透過抖音、小紅書等社交平台擴大輿論和主導話語權，許多美國人與台灣人在不自覺中就會受到中共統戰的影響。

博明表示，已故日本前首相安倍晉三在首相任內，使日本成為印太地區民主韌性的典範，而現任首相石破茂近期與美國總統川普（Donald Trump）見面時，也延續了安倍晉三的路線。

范雲指出，台灣面對中國灰色地帶侵擾，中共透過各種方式對台灣年輕人統戰，使得台灣年輕人有可能會接受中共的價值觀，所以台灣應該要從烏克蘭的經驗，將民主傳承給台灣的下一代，才能反抗中共的統戰伎倆。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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