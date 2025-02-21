美國安顧問要烏克蘭停止罵川普 促簽礦物協議

美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）今天要烏克蘭政府停止「辱罵」美國總統川普，同時拒絕表明俄羅斯要為2022年入侵烏克蘭負責任。

法新社報導，瓦爾茲在川普上任滿月的白宮簡報會上表示：「老實說，基輔當局有些言論和對川普總統的侮辱令人無法接受。」

瓦爾茲說：「川普總統現在顯然對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）非常失望，因為他不來參與談判，他不願抓住我們給他的機會。」

自從美國在沙烏地阿拉伯與俄羅斯就終結俄烏戰爭達成可能的協議展開會談後，川普與澤倫斯基就隔空互斥。

此外，川普堅持烏克蘭須對美國援助有所回報，澤倫斯基則已拒絕一項能讓美國取得大量烏克蘭自然資源的協議。

澤倫斯基日前抱怨自己被排除在談判之外，隨後川普於本月18日稱澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」。

澤倫斯基又說，川普活在俄羅斯的「假訊息」世界裡。澤倫斯基今天在基輔會晤川普的特使凱洛格（Keith Kellogg）。

瓦爾茲催促烏克蘭接受礦物協議，稱這項協議是「美國與烏克蘭共同投資烏國礦產…的歷史性機會」。

但被問及誰應為俄烏戰爭負責、是否認為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是獨裁者時，瓦爾茲避而不答。

川普18日稱烏克蘭「本不該讓戰爭發生」，然後又大肆批評澤倫斯基，令美國盟友大為震驚。

瓦爾茲說：「（川普）專心於奮戰和前進，我們大可整天討論過去發生了什麼事。」

瓦爾茲稍早接受福斯新聞（Fox News）訪問時說，烏克蘭「必須客氣一點，仔細考慮並簽署協議」。

他也否認烏克蘭被排除在美俄會談之外，堅稱與基輔當局和歐洲盟友「有很多交流和對話」。

他說：「這是一項符合常識的計畫。他們或許不喜歡，但我們會繼續推動，等戰爭一結束，誰都不會再抱怨。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）說，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和英國首相施凱爾（KeirStarmer）下週將先後訪問白宮。這兩位領袖都曾提議，一旦簽署停火協議，願派兵赴烏克蘭協助維持和平。

瓦爾茲說，「我們很歡迎」，美方「多年來、甚至數十年來一向表明」美國無法承受捍衛歐洲的財務重擔，「我們的歐洲盟友是該站出來了」。