路透：美拒起草聯合國挺烏決議 也反對G7聲明責俄

俄烏戰爭將在24日屆滿3週年，3名外交消息人士告訴路透社，美國將拒絕共同起草一份力挺烏克蘭領土完整、再次要求俄羅斯撤軍的聯合國決議案。

路透社報導，美國是烏克蘭最強大的西方盟邦，如今可能立場大轉變。

另外兩名消息人士告訴路透社，華府也反對在七大工業國集團（G7）計劃下週發表的聲明中，加入譴責俄羅斯侵略的措辭。

美方反對這些聯合國和G7自俄烏戰爭爆發以來常用的措辭，適逢近日烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）和美國總統川普互批。

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭後戰火延燒至今，川普試圖迅速終結俄烏戰爭，本週派人在沙烏地阿拉伯與俄羅斯舉行會談，但烏克蘭未參與。

烏克蘭的盟邦在前兩年利用俄烏戰爭週年紀念日重申對俄侵烏的譴責，但今年尚不清楚美國將如何應對。

各國可決定在聯合國共同提出決議案後交付表決。部分外交官員表示，擁有193個會員國的聯合國大會（General Assembly）預定24日投票。聯大決議不具約束力，但具政治影響力，反映全球對這場戰爭的看法。

不具名消息人士今天說：「美國前幾年一直共同發起這類決議案，以支持烏克蘭公正和平。」

一名外交消息人士告訴路透社，已有50多個國家準備共同發起決議案，但沒透露是哪些國家；另一名外交消息人士說「目前情況是他們（美國）不會簽」，還說有關當局正努力尋求其他國家支持，包括全球南方國家。

美國駐日內瓦聯合國代表團發言人未答覆相關詢問。

3名消息人士告訴路透社，G7計劃在24日舉行電話會議，但目前為止美國反對「俄羅斯侵略」的措辭。G7外長上週發出的聲明中沒有提及俄羅斯侵略，但提到「俄羅斯在烏克蘭的毀滅性戰爭」。

路透社所見的聯合國決議草案寫道「要求緩和局勢、儘早停止敵對行動並和平解決對烏克蘭的戰爭…以符合聯合國憲章及國際法」。

內文還重申「必須全面落實因應烏克蘭遭受侵略而通過的相關決議，特別是要求俄羅斯聯邦立即、完全且無條件地從烏克蘭國際公認邊界內領土撤出所有軍隊」。