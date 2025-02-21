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杜魯道澤倫斯基通話 強調終戰談判須納入烏克蘭

中央社／ 渥太華20日綜合外電報導

加拿大總理杜魯道辦公室表示，杜魯道和烏克蘭總統澤倫斯基今天通話時強調，任何終結俄羅斯與烏克蘭戰爭的談判，都必須有烏克蘭在場。

路透社報導，美國總統川普正力促迅速達成協議以終結俄烏戰爭，而美國與俄羅斯本週初步談判時，將歐洲盟友和烏克蘭排除在外，引發譁然。

杜魯道（Justin Trudeau）辦公室發布與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的通話紀錄顯示：「兩位領導人強調，任何和平結束這場戰爭的方案，都必須讓烏克蘭坐上談判桌。」

除烏克蘭鄰國之外，加拿大是世界上擁有最多烏克蘭僑民的國家之一，在俄烏戰爭中一直力挺烏克蘭。

加拿大聲明指出，杜魯道與澤倫斯基通話時重申加拿大支持烏克蘭，並「強調烏克蘭沒有安全，歐洲就不會有永久和平」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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