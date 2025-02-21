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傳美俄代表屢次在瑞士會面 商討結束烏克蘭衝突

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

3名知情人士表示，美國和俄羅斯代表近幾個月來曾在瑞士低調會面，就烏克蘭戰爭進行非正式討論，最近一次會面就在上週。

路透社報導，消息人士將這些會談描述為一條側面管道，其中一些接觸發生在美國總統川普去年11月5日勝選後的過渡期間。

兩名消息人士表示，與會者擁有外交和安全經驗，但並非政府官員，目前尚不清楚是否有人受政府委派。消息人士拒絕透露與會者的身分。

其中一名直接了解內情的消息人士表示，至少有少數的川普顧問知悉這些會晤。

許多其他細節仍不明確，包括會議議程、是否有烏克蘭代表參與，以及會晤何時開始。

但這些之前未公開的會議，凸顯美國和俄羅斯在幕後的努力，儘管在前總統拜登任內，官方接觸幾乎陷入停滯，兩國依然探索結束烏克蘭戰爭的途徑。

川普上任僅一個月，就大幅改變了美國對這場持續3年的烏克蘭衝突的處理方式，與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）直接接觸，並推動迅速達成結束戰爭的協議。

美國高層官員18日在沙烏地阿拉伯與俄羅斯官員會面，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也在其中。

其中一名消息人士將瑞士會談描述為「二軌」對話，這是外交術語，指的是非正式對話，目的是改善溝通並提出想法，而非制定具體的提案。

白宮國家安全會議（National Security Council）、烏克蘭政府和俄羅斯外交部未回應置評請求。

兩名消息人士表示，國際政治領袖和安全官員上週齊聚慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）期間，他們在日內瓦至少會面一次。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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