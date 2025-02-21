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馬斯克開炮：澤倫斯基受到烏克蘭全民唾棄 不敢改選總統
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky ）被美國總統川普貼上獨裁者的標籤後，世界首富馬斯克（Elon Musk）補槍，批評澤倫斯基受到烏克蘭全民唾棄（despised），而且是利用軍民傷亡牟取政治利益。
馬斯克在社群平台上寫道：「假如澤倫斯基真的如他所說，受到萬民愛戴，就該改選總統，他不敢，是因為自己會輸得很慘。烏克蘭的媒體和民調機構都被他控制，真要投票他鐵定慘敗」。
馬斯克並稱讚川普舉行和談避開澤倫斯基的決定：「這是一部由上到下都貪腐的國家機器，靠著陣亡官兵的屍體牟取政治利益。
先前跟川普隔空對罵的澤倫斯基察覺苗頭不對，恢復對美國援助感恩戴德的口吻。川普日前表示澤倫斯基的支持率只有4%，澤倫斯基舉民調機構數據表示自己有57%支持率。
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