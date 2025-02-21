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對俄烏戰態度轉變！傳美國不簽支持烏克蘭決議 還反對G7譴責俄羅斯
路透引述外交消息人士透露，美國拒絕在俄烏衝突3周年之際，於聯合國大會共同提出一項決議草案，支持烏克蘭領土完整並再次要求俄羅斯撤軍。
此外，美國亦反對G7計畫下周發表的聯合聲明中，有關譴責俄羅斯入侵烏克蘭，以及把俄羅斯總統形容為獨裁者的措辭。
報導指出，由50多個國家共同發起的聯合國大會決議草案，譴責俄羅斯的侵略，並重申維護烏克蘭在國際公認邊界內的主權、獨立、統一和領土完整承諾。
消息人士透露，往年美國一直支持此類決議，以支持烏克蘭實現公正和平，但這次美國不打算共同發起這項決議草案。
美國在將近3年中，幾乎支持所有烏克蘭對抗俄羅斯的聯合國決議共同提案。隨著美國總統川普近來對烏克蘭轉變口風，聯合國大會投票被視為全球支持烏克蘭的重要指標。
一名外交人士說，美國目前的態度是不會簽署決議草案，正在努力尋求其他國家的支持，包括全球南方國家。
對此，美國駐聯合國日內瓦代表團的發言人尚未發表評論。
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