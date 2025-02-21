澤倫斯基見川普特使談俄烏戰爭 會後記者會突取消

中央社／ 基輔20日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普互嗆後，今天與川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）會面，但原定舉行的會後記者會在最後一刻取消，烏方稱這是應美方要求調整。

美國提供烏克蘭抗俄必需資金及武器，但今年重掌白宮的川普（Donald Trump）與俄羅斯展開會談破冰，讓烏克蘭及其歐洲支持者不安，憂心這可能會讓俄烏戰爭以他們無法接受的條件結束。

川普18日指控烏克蘭挑起戰爭，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）反批川普活在俄羅斯的「假訊息世界」，川普則續批澤倫斯基是「獨裁者」，想從美國的援助撈油水。

法新社報導，在烏克蘭及其最大盟友陷入口水戰之際，澤倫斯基的發言人今天表示，雙方會談結束後不會在基輔發表公開聲明。

一般而言，到訪特使會在會談結束後舉行聯合記者會，尤其這名特使又是來自關係如此密切的挺烏國家。

澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）告訴記者：「應美方要求，這次會面的形式…不包括聲明或提問。」

白宮未立刻回覆美聯社關於記者會為何取消的問題。

川普政府的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）今天則在美國表示，澤倫斯基對川普的批評「令人無法接受」。瓦爾茲並敦促澤倫斯基簽署協議，讓美方得以優先取得烏克蘭的關鍵礦產和自然資源。

川普曾說，希望與烏克蘭協商一項協議，讓基輔保證供應用於電子產品的關鍵元素稀土金屬，以換取美國向基輔持續提供軍事與經濟援助。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

睡覺闖大禍！批澤倫斯基「無理對待」美財長 川普欲重啟稀土協議

隔空互嗆！澤倫斯基批「活在假訊息空間」 川普怒射「外交飛彈」反擊

【重磅快評】川普批烏克蘭挑戰端 台海戰端誰挑起？

美國烏克蘭總統撕破臉互轟！范斯警告：澤倫斯基1行為很糟

相關新聞

川普批澤倫斯基「獨裁者」

美國總統川普十九日稱烏克蘭總統澤倫斯基是未經過選舉的獨裁者，並指控澤倫斯基濫用美國援助。

川普顛覆美立場 世界秩序洗牌

美國總統川普倒向俄國，稱烏克蘭總統澤倫斯基是獨裁者，還指烏克蘭挑起戰端。美媒分析，從疏遠盟友到向對手示好，川普上任一個月...

烏克蘭人：川普背叛我們

美國總統川普附和俄羅斯說法，指烏克蘭發動俄烏戰爭，這讓烏克蘭人傻眼並感覺遭背叛，稱不再相信美國。

美俄走近 歐驚慌再開緊急峰會

華爾街日報報導，美俄在沙烏地阿拉伯會談俄烏停火未邀歐洲國家參加，歐洲對於美國總統川普倒向俄羅斯並批評烏克蘭挑起戰端，顯得...

美持續施壓！白宮國安顧問籲烏克蘭減少批評：迅速簽署礦產協議

路透報導，美國20日持續施壓烏克蘭，敦促烏國克制批評，迅速簽署由川普總統推動的礦產協議。

今年有望停火？烏克蘭軍情局長稱「具備多要素」 烏國官員不買單

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，他認為烏克蘭與俄羅斯戰爭停火的要素大多已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。